جبريل إبراهيم يتعهد باسترداد الفاشر من قبضة الدعم السريع (فيديو)

تعهد وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم بـ”استرداد مدينة الفاشر من قبضة ميليشيات الدعم السريع المسلحة”، مؤكدا أن الشعب السوداني يقف صفا واحدا في معركة “الكرامة” التي يخوضها ضد من وصفهم بـ”المجرمين الذين ارتكبوا الفظائع في الفاشر”.

وخلال زيارته مخيم نازحي الفاشر بمنطقة العفاض بمحلية الدبة في الولاية الشمالية، الثلاثاء، شدد على أن ما حدث في الفاشر “وحد الوجدان الوطني” وأثبت أن الشعب السوداني “على قلب رجل وامرأة واحدة”.

وأشاد الوزير بمواقف أهالي الولاية الشمالية حكومة وشعبا، الذين استقبلوا النازحين في بيوتهم قبل إقامة المخيمات، وقدَّموا إليهم العون والمأوى، قائلا إنهم “ضربوا مثلا في الكرم والتكافل”، لافتا إلى أن الأوضاع في المخيمات تشهد تحسنا في الخدمات الصحية والغذائية والمياه والكهرباء بجهود الحكومة الاتحادية وشركائها المحليين.

وأكد إبراهيم وقوف الحكومة إلى جانب النازحين حتى تأمين عودتهم إلى ديارهم “سالمين غانمين مكرمين”، موضحا أن الدولة ستواصل توفير الدعم اللازم لضمان كرامتهم في مناطق اللجوء المؤقتة.

وختم وزير المالية حديثه برفض أي هدنة أو وقف لإطلاق النار في الوقت الراهن، قائلا إن المرحلة تتطلب “الرد على العدوان بصاعين قبل الحديث عن أي تسوية”، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية لاستعادة الفاشر وبسط الأمن في دارفور.