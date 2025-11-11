مستوطنون يشعلون النار في أراضٍ زراعية وسيارات قرب طولكرم (فيديو)

هاجم مستوطنون إسرائيليون مناطق زراعية شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة أعدادا كبيرة من المستوطنين وهي تهاجم منطقة اللدائن الواقعة بين قريتي كفر قدوم شرق قلقيلية وبيت ليد شرق طولكرم.

كما وثقت المقاطع اشتعال حرائق في عدد من السيارات ومنشآت.

وذكر المتحدث في أحد المقاطع أن المستوطنين أحرقوا شاحنة ودورا خاصة بالبدو الموجودين في المنطقة.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطنين أضرموا النيران في شاحنات تابعة لعدد من المصانع، وغرف وخيام تابعة لتجمع بدوي يضم ما بين عائلتين إلى خمس عائلات تقطن المنطقة.

وقالت إن المستوطنين رشقوا المواطنين بالحجارة، وهو ما تسبب في أضرار مادية جسيمة وإصابة مواطنين اثنين على الأقل بجروح في الرأس.

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المكان وقامت بحماية المستوطنين، كما لاحقت المواطنين الذين حاولوا التصدي للهجوم.