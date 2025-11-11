“من أشد دعاة السلام وأتطلع للقائه مجددا”.. ترامب يشيد بالشرع ويكشف مستقبل المحادثات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع إلى لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع والتحدث معه مرة أخرى، وذلك بعد محادثات جمعتهما يوم الاثنين في البيت الأبيض.

وفي منشور على منصته “تروث سوشيال”، أشار ترامب إلى أن اللقاء تناول ملفات السلام في الشرق الأوسط، واصفًا الرئيس السوري بأنه “من أشدّ دعاة السلام في المنطقة”.

وأضاف ترامب: “إن استقرار سوريا ونجاحها أمر بالغ الأهمية لجميع دول المنطقة”.

ترامب يشيد بالشرع

كان ترامب، أشاد بالشرع بعد محادثات غير مسبوقة في البيت الأبيض يوم الاثنين.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض “نريد لسوريا أن تكون بلدا ناجحا، وأعتقد أن القيادة الجديدة قادرة على ذلك”، مشيرا إلى أن سوريا “مكان مذهل وفيها شعب عظيم، ونريدها أن تنجح مع باقي دول الشرق الأوسط”.

وأعرب عن ثقته بأن الرئيس الشرع سيتمكن من أداء مهامه بنجاح، مؤكدا أن واشنطن “ستقوم بكل ما يلزم لجعل سوريا ناجحة لأنها جزء من الشرق الأوسط”. ووصف الشرع بأنه “قائد قوي، وأنا أحبه، ونفعل كل ما يلزم لإنجاح سوريا”.

كما أكد ترامب أن سوريا “جزء كبير” من خطته لسلام أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يعوّل عليها الرئيس الأمريكي لتدعيم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.