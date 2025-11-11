نعيم قاسم: حزب الله لن يتخلى عن سلاحه والمقاومة وشعبها “لن يُهزموا” (فيديو)

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تسعى للتحكم في مستقبل لبنان وترفض الانسحاب من أراضيه، مشيرا إلى أنها تريد تحويل جنوب البلاد إلى “حديقة خلفية” لتوسيع المستوطنات ضمن ما وصفه بـ”مشروع إسرائيل الكبرى”.

وأضاف قاسم في خطاب متلفز بمناسبة “يوم الشهيد” أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب “مئات الخروق” منذ عام على اتفاق وقف إطلاق النار، ويواصل قتل المدنيين ومنع الحياة الطبيعية في الجنوب، مؤكدا أن “العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن يستمر ولكل شيء حد”.

وانتقد قاسم الحكومة اللبنانية، قائلا إنها “لم تضع استعادة السيادة الوطنية على جدول أعمالها” وإن دورها “ليس الاستماع للإملاءات وتنفيذها”، معتبرا أنها ركزت فقط على نزع سلاح المقاومة في بيانها الوزاري.

وشدد على أن الحزب “لن يتخلى عن سلاحه”، وأنه سيواصل الدفاع عن الأرض والشعب والكرامة “مهما كان الثمن”، مضيفا “أي ثمن هو أقل من ثمن الاستسلام، نحن واثقون من النصر ولن ننسحب من الميدان”.

وأكد أن المقاومة وشعبها “لن يُهزموا”، وأن الخيارات أمامهم “إما النصر أو الشهادة”، مشيرا إلى أن “هذا زمن الصمود”، وختم بتوجيه التحية إلى فلسطين والمقاومة “التي منعت إسرائيل من تحقيق أهدافها”.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت الأخيرة آلاف الخروق التي أسفرت عن إصابة واستشهاد مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.