هيئة البث الإسرائيلية: السفير البحريني يعود إلى مهامه في تل أبيب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن سفير البحرين لدى إسرائيل، عاد إلى مهامه في تل أبيب بعدما كان قد عُيّن نائبا لوزير خارجية بلاده في إبريل/نيسان الماضي.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة، أن السفير البحريني استمر في أداء مهامه لدى إسرائيل، بالتزامن مع توليه منصبه الجديد في وزارة الخارجية بالمنامة.

وأشارت إلى أنه عاد إلى إسرائيل قبل شهرين ليواصل عمله في الوزارة بشكل كامل بعد انتهاء مهمته.