أطباء بلا حدود: الأوضاع الإنسانية في غزة ما زالت مروعة

قالت منظمة “أطباء بلا حدود”، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار الهش، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا قرب “الخط الأصفر”، وسط قيود مشددة على دخول المساعدات.

وأوضحت منسقة الطوارئ في المنظمة كارولين سيغوين، في بيان اليوم الأربعاء، أن الكثير من الفلسطينيين يخاطرون بحياتهم بالعودة لتفقد منازلهم، وأن مستشفيات رئيسية تقع ضمن مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يعقد الوصول إلى الرعاية الطبية.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تعرقل إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية، ومستلزمات الإيواء والنظافة، مؤكدة أن المعاناة الحالية “يمكن تجنبها تماما”.

وأشارت سيغوين إلى أن آلاف المهجرين يعيشون في خيام تفتقر للماء والكهرباء، وسط تكدّس للنفايات وتفشٍّ للأمراض الجلدية والتنفسية والهضمية، مع اقتراب فصل الشتاء.

وطالبت المنظمة بالسماح الفوري بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

كارثة إنسانية

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد دعا في بيان أول أمس إلى الإسراع بفتح المعابر بشكل كامل ودائم، وتسهيل إدخال الغذاء وشاحنات المساعدات والشاحنات التجارية إلى قطاع غزة كما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

كما طالب بإدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح معبر رفح لإجلاء أكثر من 22,000 جريح ومريض للعلاج في الخارج، حيث يحتاج هؤلاء إلى أكثر من نصف مليون عملية جراحية، لا تستطيع الطواقم الطبية في قطاع غزة إجراءها في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وطالب البيان كذلك بإدخال مواد الإيواء من خيام وأغطية بلاستيكية وشوادر بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لضمان منع تفاقم الكارثة التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.