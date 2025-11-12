اتهامات بتعذيب المعارض التونسي جوهر بن مبارك (فيديو)

اتهمت عائلة ومحامية المعارض التونسي المسجون جوهر بن مبارك، الأربعاء، عددا من السجناء وحراس سجن بلي المدني في العاصمة تونس، بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، في وقت يواصل فيه إضرابه عن الطعام منذ أسبوعين احتجاجا على ظروف اعتقاله المستمرة منذ فبراير/شباط 2023.

وقالت شقيقته دليلة بن مبارك مصدق إن “أعوانا ومساجين ضربوه وآثار الضرب على جنبه وزُرقة وخدوش في جسمه، ضربوه حتى أغمي عليه وهناك كسر.. 6 مساجين و5 أعوان قاموا بذلك”، مضيفة أن الاعتداء تم بإيعاز من الحراس “لأنه رفض الأكل”.

وأوضحت مصدق أن هذه المعلومات وصلت إليها من المحامية حنان الخميري التي زارته الأربعاء، حيث أفادت بتقديم بلاغ “بجريمة تعذيب” إلى وكيل الجمهورية، مؤكدة أن “آثار التعذيب بادية على جسمه وأنه يشكو من كسر في الضلوع”.

ووصف عز الدين الحزقي، والد بن مبارك، في مؤتمر صحفي، حراس السجن بأنهم “مجرمون”، قائلا إنه التقى مدير السجن الذي قلل من خطورة الحادثة، معتبرا أن المحامية “هوّلت الأمور”.

وفي إبريل/نيسان الماضي، صدر حكم بسجن بن مبارك 18 عاما بتهم “التآمر على أمن الدولة” و”الانتماء إلى جماعة إرهابية”، في محاكمة جماعية انتقدتها منظمات حقوقية.

وكان عدد من أبرز المعارضين المسجونين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أعلنوا إضرابا عن الطعام تضامنا مع بن مبارك، بينما نفت “الهيئة العامة للسجون والإصلاح” تدهور صحة أي من المضربين، مؤكدة أنهم يخضعون لـ”متابعة صحية مستمرة”، واصفة ما يُروج عن الإضراب بأنه “زائف” بعد رفض بعضهم إجراء الفحوص الطبية.

وتحذر منظمات حقوق الإنسان من “تراجع خطير” في الحريات المدنية بتونس منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة في يوليو/تموز 2021، حيث يقبع عدد من معارضيه خلف القضبان.