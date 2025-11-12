الاحتلال يستولي على 38 دونما من أراضي الفلسطينيين في بيت أمر شمال الخليل

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا بوضع اليد والاستيلاء على ما يزيد عن 38 دونما من أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر مهندس بلدية بيت أمر حليم أبو ماريا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن البلدية تسلمت أمرا عسكريا صادرا عن قوات الاحتلال بوضع اليد والاستيلاء على 38 دونما من أراضي المواطنين الواقعة شمال غربي البلدة.

وأضاف الناشط محمد عوض، أن هذه المساحة وتشمل مناطق في كل من “ظهر افطيمة، الينبوع، خلة العرن، واد اشخيت، خلة الفرن، وسدر صافا”، وهي أراضٍ مزروعة بالعنب وأشجار اللوزيات والزيتون المثمر، وتعود ملكيتها لعدد من عائلات البلدة وتمثل محاصيلها مصدر الدخل الوحيد لعدد منهم.

وأشار إلى أن هذا الأمر الثاني من نوعه خلال فترة قصيرة، بعد أن أصدرت قوات الاحتلال الشهر الماضي أمرا عسكريا بوضع اليد والاستيلاء على ما يقارب من 30 دونما من أراضي المواطنين في محيط بيت البركة الذي استولى عليه المستوطنون قبل سنوات.

وتشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أنه ومنذ مطلع العام الجاري 2025 أصدرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 54 أمرا عسكريا لإغراض وضع يد على الأراضي الفلسطينية.

وبحسب الهيئة، كثفت دولة الاحتلال في الفترة الأخيرة من إصدار هذا النوع من الأوامر في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية تتمثل بإقامة الأبراج العسكرية والشوارع المخصصة للجيش والمستوطنين، يضاف إليها المناطق العازلة حول المستوطنات.