ترامب يدعو هرتسوغ للعفو عن نتنياهو: قاتل إلى جانبي ضد إيران وقاد إسرائيل نحو السلام

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن رسالة رسمية وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، طالب فيها بالعفو الكامل عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم في 3 قضايا فساد.

وودعا ترامب هرتسوغ في رسالته إلى “إنهاء الحرب القانونية ضد نتنياهو”، واصفا إياها بأنها “محاكمة سياسية غير مبررة”، مشيرا إلى أن نتنياهو “كان قائدا قويا في زمن الحرب، وقاد إسرائيل إلى زمن السلام عبر اتفاقيات أبراهام”.

وأضاف ترامب: “لقد وقف رئيس الوزراء شامخا في مواجهة أعداء أقوياء ومصاعب جمة، ولا يمكن تشتيت انتباهه دون داع. آن الأوان للسماح له بتوحيد إسرائيل من خلال العفو عنه”.

كما شدد ترامب على احترامه لاستقلالية القضاء الإسرائيلي، لكنه دعا الرئيس هرتسوغ إلى اتخاذ ما وصفه بـ”القرار الصحيح الذي يليق بعصر السلام الجديد”.

ملفات الاتهام ضد نتنياهو

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا رئيسية، هي:

حصوله وأفراد عائلته على هدايا فاخرة من رجال أعمال مقابل تسهيلات.

تفاوضه مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

تقديمه تسهيلات لصاحب موقع واللا الإخباري مقابل تغطية موالية.

كما يواجه نتنياهو مذكرة اعتقال دولية أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة إلى جانب وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

ردود داخل إسرائيل

أثارت رسالة ترامب موجة جدل في الأوساط السياسية الإسرائيلية. إذ قال زعيم المعارضة يائير لابيد عبر منصة إكس: “القانون الإسرائيلي يشترط الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم للعفو، ولا يمكن تجاوزه بطلب سياسي”.

תזכורת: החוק הישראלי קובע שהתנאי הראשון לקבלת חנינה היא הודאה באשמה והבעת חרטה על המעשים — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) November 12, 2025

من جانبه رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالرسالة قائلا عبر إكس: “التهم الموجهة ضد نتنياهو ملفقة منذ البداية. العفو هو الإجراء الصحيح والعاجل، وعلى الرئيس هرتسوغ أن يستمع إلى ترامب”.