ترامب يرد على تسريبات الديمقراطيين بشأن علاقته بجيفري إبستين

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، على مزاعم نشرها الديمقراطيون حول علاقته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، مؤكدا عبر منصته على “تروث سوشيال” أن محاولاتهم “تشتيت الانتباه عن إخفاقاتهم في الإغلاق الحكومي والأزمات الأخرى” فاشلة.

وحذر ترامب الجمهوريين من الوقوع في هذا “الفخ السياسي”، مطالبا بالتركيز على إنهاء الإغلاق الحكومي ومعالجة الأضرار التي تسبب بها الديمقراطيون بتكاليف بلغت 1.5 تريليون دولار، على حد قوله.

وجاء رد ترامب بعد أن نشر الديمقراطيون في مجلس النواب، الأربعاء، رسائل بريد إلكتروني يزعمون أنها تثير تساؤلات عن معرفة ترامب بأنشطة إبستين مع قاصرات.

استشهد الديمقراطيون بمراسلات مع المؤلف مايكل وولف وجيلين ماكسويل، المتهمة بتسهيل جرائم إبستين والمدانة بالسجن لمدة 20 عاما، تضمنت رسالة من إبستين عام 2019 تفيد بأن ترامب “كان يعلم بشأن الفتيات”، دون توضيح معنى العبارة بدقة.

ونفى ترامب بشدة علمه بأي جرائم ارتكبها إبستين، مؤكدا أن علاقته به كانت صداقة سابقة قبل أن تنقطع. وقالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الديمقراطيين “سربوا رسائل البريد بشكل انتقائي لخلق رواية كاذبة لتشويه سمعة الرئيس”، مضيفة أن الضحية المحجوب اسمها هي الراحلة فرجينيا جيوفري التي أكدت مرارا أن ترامب لم يكن متورطا في أي مخالفات.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع أداء النائبة الديمقراطية أدليتا جريهالفا اليمين، الأربعاء، ومن المتوقع أن تسهم في توفير التوقيع الأخير على عريضة لفرض تصويت في مجلس النواب على نشر الملفات جميعها غير المصنفة المتعلقة بإبستين، وهو ما يعارضه كل من ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون.

ودعا النائب الديمقراطي روبرت جارسيا وزارة العدل إلى الكشف عن ملفات إبستين بالكامل، مؤكدا أن “كلما حاول ترامب إخفاء الملفات كشفنا المزيد، وتثير هذه الرسائل تساؤلات عن طبيعة العلاقة بين إبستين والرئيس وما يخفيه البيت الأبيض”.