تركيا تعلن مقتل 20 من جنودها جراء تحطم طائرة شحن في جورجيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مصرع 20 عسكريا جراء تحطم طائرة شحن عسكرية تابعة لها من طراز “C-130″، على الحدود الأذربيجانية الجورجية، في حادث يُعد من أفدح الكوارث الجوية العسكرية التي تشهدها البلاد منذ عام 2020.

وقالت الوزارة في بيان إن الطائرة كانت في طريق عودتها من أذربيجان إلى تركيا، وتحطمت داخل الأراضي الجورجية قرب بلدية سيغناغو في منطقة كاخيتي شرق البلاد، مضيفة أن فرق البحث والإنقاذ الجورجية عثرت على حطامها مساء الثلاثاء.

وأوضح البيان أن سبب الحادث لم يُعرف بعد، وأن فريقا فنيا تركيا وصل إلى موقع التحطم لإجراء فحوص دقيقة للحطام.

ونقل وزير الدفاع التركي يشار غولر تعازيه إلى أسر العسكريين القتلى والشعب التركي، مؤكدا متابعة التحقيقات بالتنسيق مع السلطات الجورجية والأذربيجانية.

تعازٍ

وشوهدت في مقاطع مصورة من موقع الحادث قطع معدنية محترقة متناثرة على تلة عشبية، وأظهرت لقطات أخرى الطائرة وهي تسقط بعد اشتعالها في الجو.

وأصدرت وزارة الدفاع التركية قائمة بأسماء العسكريين الـ20 الذين قضوا في الحادث، كما قدم قادة أذربيجان وجورجيا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته تعازيهم لأنقرة.

وأعرب السفير الأمريكي في تركيا توماس براك عن تضامن بلاده، كما أعلنت شركة لوكهيد مارتن، المصنعة لطائرة هيركوليس “C-130″، استعدادها لدعم التحقيق.

وتستخدم طائرة هيركوليس “C-130” على نطاق واسع في الجيوش بالعالم، إذ تصنف ضمن أبرز طائرات النقل التكتيكي المتعددة الاستخدامات، القادرة على الإقلاع من مدارج قصيرة أو غير مجهزة، ويمكن توظيفها في مهام الإمداد والهجوم الجوي والاستطلاع.