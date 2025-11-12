“تعب السنين راح”.. فلسطينيون يروون تفاصيل هجوم المستوطنين على مصنعهم في الضفة (فيديو)

روى أصحاب مصنع قرب طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة تفاصيل الهجوم الذي تعرَّضوا له من عشرات المستوطنين الإسرائيليين، عصر الثلاثاء.

وقال أحد المتضررين إن المستوطنين استغلوا لحظة دخول شاحنة إلى المستودع ليندفع العشرات منهم إلى داخل المصنع ويبدأوا الهجوم.

وأضاف أن المستوطنين أحرقوا ست شاحنات خاصة بالمصنع، إضافة إلى سيارتين خاصتين.

وأشار إلى أن الهجوم جاء بعد ثلاثة أيام فقط من افتتاح المصنع، قائلا “تعب السنين راح”.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر اشتعال النيران في عدد من الشاحنات والسيارات المتوقفة في باحات المصنع.

كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة لحظة بدء هجوم عشرات المستوطنين على مناطق زراعية ومنطقة اللدائن الواقعة بين قريتي كفر قدوم شرق قلقيلية وبيت ليد شرق طولكرم شمال غربي الضفة الغربية المحتلة.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطنين أضرموا النيران في شاحنات وغرف وخيام تابعة لتجمع بدوي يضم ما بين عائلتين إلى خمس عائلات تقطن المنطقة.

وقالت إن المستوطنين رشقوا المواطنين بالحجارة، وهو ما تسبب في أضرار مادية جسيمة وإصابة مواطنين اثنين على الأقل بجروح في الرأس.

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المكان وقامت بحماية المستوطنين، كما لاحقت المواطنين الذين حاولوا التصدي للهجوم.