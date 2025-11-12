سوريا.. القبض على قائد “لواء القدس” في عهد بشار الأسد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، أن وحدات خاصة تابعة لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية نفّذت عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على العقيد شادي عدنان آغا، القائد السابق لما يعرف بـ”لواء القدس” خلال فترة حكم نظام بشار الأسد، والمتهم بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن العملية جاءت بعد رصد وتتبع دقيقين لتحركات آغا، الذي ينحدر من مدينة اللاذقية، قبل أن تتم مداهمته وإلقاء القبض عليه دون وقوع إصابات في صفوف القوات المنفذة.

وبحسب الداخلية، أوضحت التحقيقات الأولية أن شادي آغا قاد عمليات عسكرية في مناطق مختلفة من سوريا، أبرزها في محافظة حلب، حيث تولى قيادة غرفة العمليات في جبهتي نبل والزهراء. وأسفرت تلك العمليات، بحسب البيان، عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين نتيجة “القصف الممنهج” الذي نفذته القوات التابعة له في حينه.

وأضافت الوزارة أن المتهم أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مؤكدة أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها لملاحقة المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين في مختلف المحافظات السورية.