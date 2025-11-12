مفكر أمريكي: لهذه الأسباب تراجع نفوذ “اللوبي الصهيوني” في الولايات المتحدة (فيديو)

أكد المفكر الأمريكي جيفري ساكس، خلال برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر أن نفوذ “اللوبي الصهيوني” في الولايات المتحدة يشهد تراجعًا ملحوظًا، متأثرًا بتغيرات كبيرة في الرأي العام الأمريكي والناخبين.

وأوضح أن الأمريكيين كانوا في السابق يدعمون إسرائيل بشكل واضح، لكن متابعة الجرائم الإسرائيلية ومشاهد الإبادة الجماعية في غزة دفعت الكثيرين منهم إلى المطالبة بوقف هذه الجرائم، بل وصل البعض إلى المطالبة بإقامة دولة فلسطينية، ما يمثل تحولًا كبيرًا ومهمًا في الرأي العام الأمريكي.

وأشار جيفري إلى أن ما يحدث في غزة له تأثير مباشر على المشهد السياسي والانتخابي في الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن التعبير عن معارضة سياسات إسرائيل تلقى صدى واسعًا بين الأمريكيين على مستوى المدن الكبرى مثل نيويورك التي شهدت فوز زهران ممداني بمنصب العمدة، وعلى مستوى الولايات المتحدة بشكل عام.

وأكد أن الهجمات على من يعبرون عن هذه المواقف لم تنجح في كبحهم، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا ويعطي رسالة مهمة لقادة الدول العربية، مفادها أن الوقوف في وجه الدعم الأمريكي لإسرائيل وجرائم الإبادة الجماعية يتوافق مع التوجه السائد لدى الرأي العام الأمريكي