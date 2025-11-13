“إسرائيل تتحول إلى جمهورية موز”.. جدعون ليفي يعلق على مطلب العفو عن نتنياهو (فيديو)

اتهم الكاتب في صحيفة هآرتس الإسرائيلية جدعون ليفي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخطي كل الخطوط عبر تدخله بطريقه غير دقيقة وطلب العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال في لقائه مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “هذه مسألة داخلية في إسرائيل، ليست داخلية فقط، بل قانونية، وهناك تقارير تشير إلى أن إسرائيل تحولت إلى ما يسمى بجمهورية الموز إن صح القول، ولكن ليس لدرجة أن الرئيس الأمريكي بإمكانه أن يملي على النظام القضائي في إسرائيل أن يصدر عفوا لشخص لم يعترف حتى بجرائمه ولم يتحمل مسؤوليتها”.

واعتبر ليفي أن هذا الطلب هو “أمر مشين” لأنه بموجب القانون بإمكان الرئيس الإسرائيلي أن يصدر العفو عن نتنياهو، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث قبل انتهاء المحاكمة وقبل أن يتحمل المسؤولية عن جرائمه.

واستبعد الكاتب الإسرائيلي حدوث ذلك، وقال معلقًا “على مختلف الأصعدة هذا الأمر من المستبعد أن يحدث، ولكنني آمل أن الرئيس ترامب لم يعنِ ذلك بجدية على الرغم من أن توجيهه لهذه الرسالة يعني أنه جدي في طلبه”.

وشدد على أنه إذا استجابت تل أبيب لهذا الطلب فسيؤثر ذلك بشده في صورتها، مؤكدًا أن الرئيس الإسرائيلي لن يقبل هذا الطلب لأن الأمر قانوني والقضاء هو الذي سيقرر ما يجب فعله.

رسالة ترامب

وأمس الأربعاء، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن رسالة رسمية وجهها ترامب إلى هرتسوغ، طالبه فيها بالعفو الكامل عن نتنياهو، الذي يحاكم في 3 قضايا فساد.

ودعا ترامب هرتسوغ في رسالته إلى “إنهاء الحرب القانونية ضد نتنياهو”، واصفا إياها بأنها “محاكمة سياسية غير مبررة”.

ملفات الاتهام ضد نتنياهو

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا رئيسية، هي:

حصوله وأفراد عائلته على هدايا فاخرة من رجال أعمال مقابل تسهيلات.

تفاوضه مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

تقديمه تسهيلات لصاحب موقع واللا الإخباري مقابل تغطية موالية.

كما يواجه نتنياهو مذكرة اعتقال دولية أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة إلى جانب وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.