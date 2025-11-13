إسرائيل تعلن تسلمها رفات أحد الأسرى المتبقين في غزة (فيديو)

أكدت إسرائيل أنها تسلمت، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رفات أحد الأسرى المتبقين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مساء الخميس، أنه تم نقل الجثة إلى المعهد الوطني للطب الشرعي في تل أبيب لتحديد هوية صاحبها.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الصليب الأحمر تسلم من المقاومة جثة أسير إسرائيلي في جنوب قطاع غزة.

عاجل | مراسل الجزيرة مباشر: الصليب الأحمر يتسلم من المقاومة جثة أسير إسرائيلي جنوب قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/pOT5OvOfvN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 13, 2025

من جهته، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة (حماس)، إن الحركة تواصل العمل على إنجاز عملية تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، رغم “الصعوبات والعقبات”، مضيفاً: “نعمل لإنجاز كامل مسار التبادل بأسرع وقت”.

وأعلنت “كتائب القسام“، الجناح العسكري لحركة (حماس)، و”سرايا القدس“، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطيني، في وقت سابق الخميس، أنه تم العثور على جثة الأسير الإسرائيلي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وبعد تسليم الرفات، تكون الفصائل الفلسطينية قد سلمت 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين من أصل 28، منذ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق إعلاناتها.