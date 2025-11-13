“استقبال المجرمين كالأبطال”.. مشهد من محاكمة جنود “سدي تيمان” يفجر غضب المنصات (فيديو)

أثار مشهد استقبال الجنود المتهمين بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني، “كالأبطال بالتصفيق والعناق” خلال جلسة الاستماع في المحكمة العليا الإسرائيلية، حالة من الجدل والاستنكار.

تأتي المحاكمة إثر تسريب مقطع فيديو من معتقل سدي تيمان الإسرائيلي العام الماضي، يوثق انتهاكات ضد الفلسطينيين وتوجيه تهمة التسريب للمدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة يفعات تومر التي وثقت الجريمة.

وظهر المتهمون وهم يخفون وجوههم من عدسات الكاميرات التي وثقت هذا الاستقبال المثير للجدل.

تصفيق وعناق في استقبال المتهمين بالاعتداء على أسير فلسطيني في معسكر #سدي_تيمان pic.twitter.com/PHJIlhTEWu — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 12, 2025

غضب على منصات التواصل

انتشرت ردود غاضبة على هذا الاحتفاء في المنصات الرقمية بما فيها الإسرائيلية، إذ قال غاري سبيدين إن “عبارات التشجيع والتحيات الحارة والتصفيق للجنود الذين اعتدوا جنسيا على المعتقلين الفلسطينيين في موقع التعذيب الشهير سدي تيمان… شيء مقزز”، واستغرب غياب التغطية الإعلامية الشاملة.

وأشار الصحفي ماكس بلا منتا، إلى المفارقة المأساوية بقوله: “المسؤولة في الجيش الإسرائيلي التي حاولت التحقيق مع أولئك المعذبين حاولت الانتحار وهي الآن قيد الإقامة الجبرية”.

وكتب مدون إسرائيلي “هذا المشهد عار وفضيحة وإهانة للجيش الإسرائيلي”، وطالب بسجنهم جميعا، لكنه أشار بسخرية إلى أنه “في شرطة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير لا توجد قيم ولا قانون”.

وربط تامر بين الحدث وتطبيع العلاقات قائلا “جنود إسرائيليون اغتصبوا رهينة فلسطينية بوحشية داخل مركز التعذيب سدي تيمان وتلقوا تصفيقا حارا في المحكمة. هذا هو المجتمع الإسرائيلي الذي يريدونك أن تتعايش معه وتطبّع معه”.

إنكار جماعي

وفي سياق متصل قالت نائبة الكنيست الإسرائيلي عايدة توما سليمان في مداخلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، إن الرد الرسمي والشعبي يميل إلى وصف الفيديوهات التي تصور الجنود وهم يعتدون جنسيا على الأسير الفلسطيني بأنها “مفبركة” و”ليست حقيقية”.

وأشارت إلى أن هذه محاولة لقلب الواقع حيث يدّعي البعض أن “ظلما وقع على هؤلاء الجنود المتهمين”، متجاهلين تماما حقيقة أن الجهاز القضائي العسكري الإسرائيلي هو من فتح التحقيق أصلا.

نائبة الكنيست الإسرائيلي عايدة توما سليمان: غالبية المجتمع الإسرائيلي تؤيد جرائم جنودهم ولا تستنكرها pic.twitter.com/9D2XVaamXg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2025

تواطؤ قضائي

ولفتت توما سليمان الانتباه إلى أن الجهاز القضائي في إسرائيل يُركز حاليا على التحقيق في “عملية التسريب”، تسريب المقطع، بدلا من التركيز على صحة وفداحة الانتهاكات الموثقة فيه.

دعم سياسي

وأشارت إلى وجود أطراف يقومون علنا بشرعنة هذه الأفعال. ونقلت شهادة عن نائب في الكنيست يدعم هذه الانتهاكات قائلا: “جيد أنهم يقومون بذلك… جيد أنهم يضربونهم وأنهم يكسرون عظامهم وما إلى ذلك”.

وأكدت أن المجتمع الإسرائيلي اليوم فيه “غالبية” تعيش “حالة إنكار ومصرة على عدم التعاطي أو التعامل مع الحقائق والشهادات والفيديوهات التي تصدر”.