الرئيس اللبناني: العدوان الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش في الجنوب

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله آن كلير لو جاندر المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي، اليوم الخميس، أن استمرار إسرائيل في أعمالها العدائية يمنع الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية بالجنوب.

ولفت الرئيس اللبناني أن الجيش يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية وهو ما يفترض أن يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية.

إعادة الإعمار حجر الأساس

واعتبر عون أن إعادة الإعمار هي حجر الأساس لتمكين سكان الجنوب من العودة والصمود وذلك لا يتم في ظل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، مضيفا أن خيار التفاوض الذي أعلنه كفيل بإعادة الاستقرار إلى الجنوب وكل لبنان، وأن استمرار العدوان لن يؤدي إلى نتيجة.

ورحب الرئيس اللبناني بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش.

مطالب إعادة الأسرى

وفي وقت سابق شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال استقباله وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، على ضرورة إسهام اللجنة في التأكد من أعداد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.

وطالب رئيس الوزراء اللبناني خلال اللقاء المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإعادة الأسرى اللبنانيين.

غارت إسرائيلية على الجنوب

وفي سياق متصل أكدت مصادر للجزيرة مباشر، أن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة تول في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأكدت المصادر، صباح اليوم، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدة طيرفلسية في قضاء صور جنوبي لبنان.