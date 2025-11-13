المقاومة تعلن موعد تسليم جثة أسير إسرائيلي عُثر عليها بجنوب غزة

تعتزم كتائب “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) و”سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تسليم جثة أسير إسرائيلي عثر عليها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مساء الخميس.

وقالت “القسام” في بيان: “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم سرايا القدس وكتائب القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها اليوم بمنطقة موراج شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك عند الساعة 20:00 بتوقيت غزة”.

وفي بيان منفصل، قالت سرايا القدس: “عثرنا اليوم على جثة أحد أسرى العدو خلال عمليات البحث والحفر في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الصهيوني جنوب خانيونس، وجاري استكمال إجراءات تسليمها وفق البروتوكولات المتبعة”.

وبتسليم هذه الجثة، تكون الفصائل الفلسطينية قد سلّمت منذ بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين من أصل 28، وفق بياناتها.

في المقابل، تزعم إسرائيل أن أحد الجثامين التي تسلمتها لا يعود لأي من أسراها، وأن رفاتا آخر لم يكن جديدا، بل بقايا لأسير سبق انتشال رفاته.

وتشترط تل أبيب تسلم بقية الجثامين قبل الشروع في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، بينما تؤكد حماس أن استخراجها يستغرق وقتا بسبب الدمار الواسع في غزة.