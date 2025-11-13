تواصل البحث عن جثث أسرى إسرائيليين في حي الزيتون وسط ظروف ميدانية معقدة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، لليوم الثاني على التوالي، عمليات البحث الجارية عن جثث أسرى إسرائيليين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ضمن جهود ميدانية مشتركة تتم بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفاد مراسلنا، أن فريق الصليب الأحمر يرافقه عناصر من المقاومة الفلسطينية والفرق الفنية المصرية خلال أعمال البحث التي تجري في ظروف ميدانية معقدة بسبب الدمار الواسع الذي لحق بالمنطقة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

عمليات بحث متكررة داخل مدينة غزة

وتُعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تُنفذ في مدينة غزة خلال الفترة الأخيرة، إذ سبق أن جرت العملية الأولى في حي التفاح حيث تمكنت المقاومة من استخراج جثة أسير إسرائيلي، بينما أسفرت العملية الثانية في حي الشجاعية عن العثور على جثتي أسيرين إسرائيليين.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وحتى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، ورفات 26 آخرين من أصل 28.