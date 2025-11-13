حماس تعلق على إحراق المستوطنين مسجدا بالضفة الغربية المحتلة

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإحراق مستوطنين إسرائيليين مسجدا بالضفة الغربية المحتلة، قائلة إنها “جريمة نكراء واعتداء صارخ على الأديان وحرية العبادة”.

وقالت (حماس) في بيان، اليوم الخميس، إن “إقدام عصابات المستوطنين الصهاينة على إحراق مسجد الحاجة حميدة بين بلدتي كفل حارس وديراستيا، شمال غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، يعدّ جريمة نكراء، واعتداء صارخا على مشاعر المسلمين وحرية العبادة، ويكشف مجددا مستوى سادية وعنصرية الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية”.

وشددت حركة (حماس) في بيانها على أن “تصاعد جرائم المستوطنين الإرهابيين ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، تتم بدعم ورعاية كاملة من حكومة الاحتلال الفاشية”.

وأوضحت أن كل هذه الجرائم “محاولة يائسة لفرض أمر واقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتغيير معالمها وحقائق التاريخ فيها”.

ودعت حركة (حماس) إلى تحرك دولي حازم “للجم هذا الكيان المارق، والمنتهك لكل القوانين والأعراف الدولية والشرائع السماوية”.

عبارات كراهية على الجدران

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن مراسلها رصد احتراق 3 نسخ على الأقل من المصحف الشريف وبعض السجاد وأحد جدران المسجد لدى وصوله إلى بلدة دير استيا الفلسطينية.

وأضافت الوكالة أن المستوطنين كتبوا على أحد جدران المسجد عبارات تدل على الكراهية، مثل “لسنا خائفين، سننتقم مجددا”، و”استمروا في الإدانة”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه أرسل قوات للتحقيق في موقع الحادث، ولم يحدد هوية أي مشتبهين، وأضاف أنه سيحيل القضية إلى الشرطة وجهاز الأمن الإسرائيليين.

ورغم المحاولات الإسرائيلية لتصوير عنف المستوطنين على أنه من بعض المتطرفين فقط، تؤكد منظمات حقوقية أن العنف منتشر على نطاق واسع، ويمارسه المستوطنون في أنحاء الضفة الغربية، في ظل إفلات حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من العقاب.