رسالة ترامب إلى هرتسوغ تشعل جدلا واسعا في إسرائيل حول مصير نتنياهو (شاهد)

أثارت رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تضمنت دعوة صريحة للعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووقف محاكمته.

ويحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالفساد واستغلال المنصب.

ودعا ترامب إلى إنهاء ما سمّاها “الحرب القانونية” ضد نتنياهو، مطالبًا بالعفو الكامل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومعتبرًا أن محاكمته “محاكمة سياسية غير مبررة”.

مطلب ترامب فجر حالة من الآراء المتضاربة داخل تل أبيب، إذ ذكّر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بأن القانون ينص على أن الشرط الأول للحصول على عفو هو الاعتراف بالذنب وإبداء الندم على الأفعال.

وفي المقابل قال الوزير الإسرائيلي نير بركات: “يجب على الرئيس هرتسوغ ألا يتجاهل طلب أقوى زعيم في العالم والصديق الحقيقي للشعب اليهودي ولإسرائيل، بعيدًا عن حقيقة أن هذه المحاكمات هي محاكمات عبثية، في ظل هذه المرحلة والتحديات التي تواجه إسرائيل”.

وعلق الصحفي أمنون هراري قائلا إن “نتنياهو لا يحتاج إلى عفو كي يتمكن من الاتحاد مع شعب إسرائيل لكن عليه أن يعترف بجرائمه ويعتذر عنها ويغادر الحياة السياسة، هذا ما يلزم ليتّحد الشعب فعلًا”.

ودوّن حساب يحمل اسم يونتان “حتى لو قرر رئيس الدولة منح العفو لرئيس الوزراء عن القضايا الجنائية، لكن بما يتعلق بـ7 أكتوبر/تشرين الأول 2023: لا يوجد عفو، لا لأعضاء الحكومة، ولا لأعضاء الكنيست، ولا لكبار المسؤولين في أجهزة الأمن، ولا لأي ممن جلبوا علينا أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل”.

“مساسا بسيادة إسرائيل”

بعض المدونين تعجبوا من تدخل ترامب في المحاكمة، إذ قال حساب يحمل اسم ك ج: “لماذا يتدخل ترامب في محاكمة نتنياهو؟ وفقًا للقانون الإسرائيلي يستطيع الرئيس منح العفو لمتهم فقط بعد صدور حكم الإدانة، أو في حالات استثنائية جدا عندما تكون هناك خطورة فورية على الحرية أو على الحياة”.

وأردف: “الوضع الحالي لا يندرج ضمن هذه الحالات والتدخل بهذا الشكل يعد مساسًا خطيرًا بسيادة إسرائيل”.

تفاعل عربي على طلب ترامب

مطلب الرئيس الأمريكي لاقى تفاعلًا كبيرًا أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي العربية، فكتب تامر: “هناك صفقة سياسية جرت في الخفاء بين ترامب ونتنياهو، بدأ تنفيذها منذ فترة قصيرة وما زالت مستمرة، لكن تفاصيلها غير واضحة بعد، ونتائجها لم تتضح أيضًا. من المحتمل أن تكون أعمق مما يبدو”.

وقال المدون جمال التميمي أرسل ترامب رسالة إلى هرتسوغ يطلب منه العفو عن نتنياهو. شعار أمريكا: نجعل إسرائيل عظيمة أولًا”.