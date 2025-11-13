لحظة رفع العلم.. الشيباني يفتتح السفارة السورية في لندن بعد إغلاقها 14 عاما (شاهد)

افتتح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ظهر اليوم الخميس، مبنى السفارة السورية في العاصمة البريطانية لندن، ورفع العلم السوري فوق مبنى السفارة إيذانا باستئناف عملها الرسمي بعد إغلاقها 14 عاما، وذلك وسط حضور أبناء الجالية.

وحضر مراسم رفع العلم فوق مبنى السفارة، عدد من أبناء الجالية السورية في بريطانيا، وهم يحملون الأعلام السورية ويهتفون لسوريا وللثورة السورية، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يفتتح مبنى السفارة السورية في العاصمة البريطانية#الجزيرة_مباشر #سوريا #لندن pic.twitter.com/bI0XsHRRyq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 13, 2025

وكانت وزارة الخارجية السورية، قد أعلنت أن الشيباني سيتوجه يوم الأربعاء إلى المملكة المتحدة لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين البريطانيين.

وقال الشيباني على منصة إكس، إنه متوجه إلى المملكة المتحدة في أول زيارة رسمية، وقال “نحمل آمال السوريين وطموحاتهم في بناء وطن يحمي مستقبل أبنائنا والأجيال القادمة”.

وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني يرفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة البريطانية لندن، إيذانًا باستئناف عملها الرسمي بعد إغلاقها 14 عامًا. pic.twitter.com/7ttJH0cxIL — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) November 13, 2025

رفع العقوبات

وكانت بريطانيا قد رفعت الأسبوع الماضي العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا مماثلا، كما أعلنت لندن رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في خطوة اعتبرت إنجازا جديدا يضاف إلى سجل الدبلوماسية السورية.

تجميد أصول وزارتي الدفاع والداخلية

وفي أواخر إبريل/نيسان الماضي، رفعت بريطانيا، تجميد الأصول الذي سبق أن فرضته على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعلى عدد من أجهزة المخابرات في سوريا.

وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن وزارة الداخلية السورية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة من بين 12 كيانا لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.

وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني يلتقي بعدد من أبناء الجالية السورية في المملكة المتحدة بمدينة لندن. pic.twitter.com/2rbqZnQ22s — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) November 13, 2025

ورفعت الحكومة البريطانية في مارس/آذار، تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كيانا آخر من بينها بنوك وشركات نفط، وأكدت أن العقوبات المفروضة على أفراد من نظام الأسد ستظل قائمة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض منذ عام 2011 سلسلة من العقوبات على سوريا ردًّا على سياسات نظام الأسد العنيفة اتجاه الاحتجاجات السلمية.