فرحة رغم التعب.. لحظة وصول أسرى مفرج عنهم إلى قلب غزة (شاهد)

وصول أسرى فلسطينيين إلى قطاع غزة
صورة أرشيفية لوصول أسرى فلسطينيين إلى قطاع غزة (وكالة الأناضول)
Published On 13/11/2025

وصل أسرى فلسطينيون من قطاع غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى بمنطقة دير البلح في وسط قطاع غزة، عبر سيارات الصليب الأحمر.

واستقبل الأهالي الأسرى وسط حالة من الفرحة والدموع، واحتضن الأسرى ذوييهم الذين غابوا في سجون الاحتلال لمدة طويلة.

وبدت على الأسرى ملامح الإرهاق والتعب والمرض، كما فقدوا الكثير من وزنهم داخل السجون.

المصدر: الجزيرة مباشر

