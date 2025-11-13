فرحة رغم التعب.. لحظة وصول أسرى مفرج عنهم إلى قلب غزة (شاهد)

وصل أسرى فلسطينيون من قطاع غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى بمنطقة دير البلح في وسط قطاع غزة، عبر سيارات الصليب الأحمر.

وصول أسرى فلسطينيون مفرج عنهم من قبل قوات الاحتلال إلى مستشفى شهـ،ـداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة pic.twitter.com/BjQdIclrs3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 13, 2025

واستقبل الأهالي الأسرى وسط حالة من الفرحة والدموع، واحتضن الأسرى ذوييهم الذين غابوا في سجون الاحتلال لمدة طويلة.

وبدت على الأسرى ملامح الإرهاق والتعب والمرض، كما فقدوا الكثير من وزنهم داخل السجون.