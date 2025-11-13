سياسة|الولايات المتحدة

مبعوث ترامب يتحدث عن “نقطة تحول تاريخية” بشأن سوريا ويكشف الخطوة التالية

الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك
الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك (الفرنسية)
Published On 13/11/2025
|
آخر تحديث: 10:49 AM (توقيت مكة)

حفظ

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان توم براك، اليوم الخميس، إن هذا الأسبوع يمثل نقطة تحول حاسمة في التاريخ الحديث للشرق الأوسط، والتحول اللافت لسوريا من العزلة إلى الشراكة.

وأكد المبعوث الأمريكي في بيان حول ما وصفه بـ”الزيارة التاريخية” للرئيس السوري للبيت الأبيض، أن التزام الرئيس أحمد الشرع بالانضمام للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة هو إطار تاريخي يمثل انتقال سوريا من مصدر للإرهاب إلى شريك في مكافحته.

الخطوة التالية

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن الخطوة التالية في منح سوريا فرصة حقيقية هي الإلغاء الكامل لقانون قيصر “وندعو الكونغرس إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية”.

واعتبر براك أن ما وصفه بـ”التحالف الموسع لقطر والسعودية وتركيا” الذي يدعم عودة الدولة السورية لخدمة المنطقة بأكملها هو بمثابة إكسير سحري.

إطار أمريكي تركي سوري

وكشف المبعوث الأمريكي أنه تم وضع خريطة المرحلة التالية من الإطار الأمريكي التركي السوري الذي يتمثل في دمج قوات سوريا الديمقراطية في الهيكل السوري الجديد وإعادة تعريف العلاقات التركية السورية الإسرائيلية، وتعزيز التوافق الذي يدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فضلا عن قضايا الحدود اللبنانية.

الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في اجتماع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في واشنطن
الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في اجتماع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في واشنطن (الفرنسية)
المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان