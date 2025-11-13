مبعوث ترامب يتحدث عن “نقطة تحول تاريخية” بشأن سوريا ويكشف الخطوة التالية

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان توم براك، اليوم الخميس، إن هذا الأسبوع يمثل نقطة تحول حاسمة في التاريخ الحديث للشرق الأوسط، والتحول اللافت لسوريا من العزلة إلى الشراكة.

وأكد المبعوث الأمريكي في بيان حول ما وصفه بـ”الزيارة التاريخية” للرئيس السوري للبيت الأبيض، أن التزام الرئيس أحمد الشرع بالانضمام للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة هو إطار تاريخي يمثل انتقال سوريا من مصدر للإرهاب إلى شريك في مكافحته.

Statement by Ambassador Thomas J. Barrack, Jr. On the Historic Visit of Syrian President Ahmed al-Sharaa to the White House This week marks a decisive turning point in the modern history of the Middle East – and in the remarkable transformation of Syria from isolation to… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) November 13, 2025

الخطوة التالية

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن الخطوة التالية في منح سوريا فرصة حقيقية هي الإلغاء الكامل لقانون قيصر “وندعو الكونغرس إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية”.

واعتبر براك أن ما وصفه بـ”التحالف الموسع لقطر والسعودية وتركيا” الذي يدعم عودة الدولة السورية لخدمة المنطقة بأكملها هو بمثابة إكسير سحري.

بعد تعليقه لمدة 180 يوما.. ماذا نعرف عن "قانون قيصر" ولماذا تسعى الحكومة السورية الجديدة لإلغائه؟ pic.twitter.com/8eC5VBRkfI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 11, 2025

إطار أمريكي تركي سوري

وكشف المبعوث الأمريكي أنه تم وضع خريطة المرحلة التالية من الإطار الأمريكي التركي السوري الذي يتمثل في دمج قوات سوريا الديمقراطية في الهيكل السوري الجديد وإعادة تعريف العلاقات التركية السورية الإسرائيلية، وتعزيز التوافق الذي يدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فضلا عن قضايا الحدود اللبنانية.