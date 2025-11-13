منخفض جوي يهدد مئات آلاف النازحين في غزة وسط تحذيرات من كارثة إنسانية (فيديو)

مع اقتراب منخفض جوي من قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، تتصاعد المخاوف من تداعياته على مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في خيام مهترئة ومناطق مهدمة على امتداد شاطئ البحر وفي مواصي خان يونس وأطراف رفح، في ظل افتقارهم لأدنى مقومات الحماية من البرد والمطر.

وقال المتحدث باسم بلدية خان يونس في بيان، اليوم الخميس، إن أكثر من 900 ألف نازح يقيمون في خيام بمنطقة المواصي، محذرا من أن سلامتهم باتت في خطر مع اقتراب العاصفة الجوية.

وأشار إلى حاجة البلدية العاجلة لمعدات لإقامة سواتر ترابية تمنع وصول المياه إلى تلك الخيام.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال المعدات اللازمة، داعيا إلى ممارسة ضغط دولي لفتح الطريق أمام وصول المستلزمات الضرورية لعمل الفرق الميدانية.

وفي محافظة رفح، أكد الدفاع المدني أن عشرات آلاف النازحين في الخيام ومنازل مهدمة يواجهون ظروفا بالغة القسوة مع حلول المنخفض، في ظل محدودية الإمكانيات وانعدام وسائل الحماية.

وناشد الدفاع المدني في بيان “زيادة التدخل الإنساني وتكثيف الجهود لتفادي كارثة إنسانية وشيكة”، مشددا على ضرورة التحرك العاجل قبل تفاقم الأوضاع.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وتوقعت الدائرة سقوط زخات غزيرة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وفقًا لمجموعة المأوى العالمية، تضرّر أو دُمّر أكثر من 282 ألف منزل في #غزة، مما ترك الكثير من الناس دون مأوى. وسط الدمار والركام، تعيش العديد من العائلات في خيام مع اقتراب فصل الشتاء، وغالبًا في ظل مساحة محدودة تفتقر إلى الخصوصية والخدمات الأساسية. إلى جانب شركائها،… pic.twitter.com/O1UuQqxHfH — الأونروا (@UNRWAarabic) November 13, 2025

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الخميس، أن أكثر من 282 ألف منزل في قطاع غزة دمر أو تضرر خلال الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، التي استمرت عامين.