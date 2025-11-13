“واحدة لك والأخرى لزوجتك”.. هدية ترامب للرئيس الشرع تثير تفاعل المنصات (شاهد)

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زجاجة عطر للرئيس السوري أحمد الشرع، خلال أول زيارة له للبيت الأبيض، مرفقة بمزحة قائلا “واحدة لك والأخرى لزوجتك، كم زوجة لديك؟” ليرد الشرع مبتسمًا “واحدة فقط”.

وفي رد لطيف، كشف الرئيس السوري أنه أرسل بدوره هدايا للرئيس الأمريكي تحتوي على عناصر أثرية وتاريخية نادرة، منها أول أبجدية في التاريخ، وأول ختم، وأول نوتة موسيقية، بالإضافة إلى أول تعريفة جمركية عالمية، مشيرًا إلى أن هذه النسخ موجودة في متاحف بلاده.

وأضاف الشرع أن الهدايا شملت أيضًا “السيدة الأولى”، في تبادل ودّي يعكس روح الدعابة والمجاملة بين الطرفين.

عطّره ووزير خارجيته بيديه.. ترامب يهدي الشرع زجاجة عطر في أول زيارة له إلى البيت الأبيض، فماذا عن هدية الرئيس السوري؟ pic.twitter.com/C18UYdzF1A — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2025

تفاعل واسع

وأثارت زيارة الرئيس السوري إلى البيت الأبيض وتبادل الهدايا مع الرئيس الأمريكي، تفاعلات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلق مستخدمون على المقطع الذي وثق اللقاء، حيث وصفه أحدهم بأنه “يصعب تصديقه وكأنه ذكاء اصطناعي”، مشيدًا بروعة المشهد.

فيما رأى آخرون أن تبادل الهدايا الودي بين الطرفين شكل سابقة دبلوماسية، مؤكّدين قدرة الرئيس السوري على صناعة تفاهمات ناجحة.

كما أشار متابعون إلى الانتقادات الموجهة للشرع حول دخوله “من الباب الخلفي” للبيت الأبيض، مؤكدين في الوقت ذاته أن هذه الزيارة ستُسجل في التاريخ “من أوسع أبوابه”.