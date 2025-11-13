هل يخطط زهران ممداني للاتصال بترامب؟ هكذا رد عمدة نيويورك الجديد (شاهد)

أوضح عمدة نيويورك، زهران ممداني، موقفه من إمكانية التواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إنه سيجري اتصالا مع البيت الأبيض إذا تطلبت مصلحة المدينة ذلك.

وفي رد مباشر على سؤال عمّا إذا كان يخطط للاتصال بترامب، أجاب ممداني أنه سيتواصل مع البيت الأبيض لإعلان استعداده لتولي مهام منصبه.

وأضاف أن الأمر لم يكن مجرد سيناريو افتراضي يُطرح في المناظرات، نافيا أن تكون الإجابة مجرد تكهن.

“سأعمل لصالح كل من يعتبر المدينة منزلا له”

وحول محتوى المكالمة المحتملة، قال ممداني “سأقول إنني هنا لأعمل لصالح كل من يعتبر المدينة منزلا له، وإنه حيثما تتوفر إمكانية للعمل المشترك من أجل ذلك الهدف فأنا مستعد”.

وأضاف تحذيرا واضحا بأنه في حال تعارض التعاون مع مصلحة سكان نيويورك فسيكون على استعداد “للقتال” نيابة عنهم.