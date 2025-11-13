هيئة البث: “سياسة عليا” تكبح تحرك إسرائيل ضد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصادر أمنية -لم تسمها- قولها إن القدرة على التحرك ضد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة “محدودة بسبب سياسة عليا”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اعتداءات المستوطنين تجري بتوجيهات أعلى المستوى السياسي، وقالت إن جيش الاحتلال يدّعي أنه فقد السيطرة عليهم.

اعتداءات المستوطنين

واليوم الخميس، أفادت مصادر الجزيرة مباشر بأن مستوطنين أحرقوا مسجدا في بلدة “دير استيا” غرب سلفيت بالضفة المحتلة، وسط تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المستوطنين أحرقوا فجر اليوم، مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي دير استيا وكفل حارس، شمال غرب سلفيت، وخطّوا شعارات عنصرية على جدرانه.

شعارات عنصرية على الجدران

ونقلت عن الناشط في مجال مقاومة الاستيطان نظمي السلمان، قوله إن الأهالي فوجئوا فجر اليوم بأن المستوطنين سكبوا مواد قابلة للاشتعال عند مدخل المسجد وشرعوا في إحراقه، إلا أن تدخل الأهالي حال دون انتشار النيران في المسجد كله.

وأشار الناشط في مجال مقاومة الاستيطان، إلى أن المستعمرين خطّوا أيضا شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على جدران المسجد.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وجميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وينفذ المستوطنون أعمال عنف ضد الفلسطينيين الذين يشكون من أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تقوم عادة بتوقيف المعتدين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، شهد أكثر اعتداءات المستوطنين العنيفة خلال شهر، منذ أن بدأ تسجيل هذه الاعتداءات عام 2006.

#فيديو | الإعلام العبري: اعتداءات المستوطنين تجري بتوجيهات أعلى المستوى السياسي والجيش يدعي أنه فقد السيطرة عليهم. pic.twitter.com/Qhv3Jj7lmS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 13, 2025

وقد وقع في هذا الشهر (أكتوبر من العام الجاري) نحو 264 هجوما تسببت في سقوط ضحايا ووقوع أضرار في الممتلكات، ولم تحاسب سلطات الاحتلال أيا من مرتكبي هذه الجرائم.

وتصاعدت أعمال العنف ضد الفلسطينيين، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.