الشيباني: إسرائيل لم توفر جهدا في استفزاز الحكومة السورية.. وهذا ما نسعى إليه (فيديو)

اتهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إسرائيل، بأنها “تقوم بكل ما في وسعها لإضعاف الحكومة السورية”، مؤكدا أن دمشق تسعى للتوصل إلى “اتفاق أمني يعيد إحياء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974”.

وأضاف الشيباني خلال ندوة في معهد تشاتام هاوس في بريطانيا، اليوم الخميس، أن بلاده تفضل “حل المشاكل مع إسرائيل من خلال الدبلوماسية”، لكنه وصفها بأنها “فاعل سلبي في مستقبل سوريا”، ومعارضة للتغيير الذي أراده الشعب.

وأكد أن “هناك عقلية في إسرائيل تريد أن تكون سوريا منقسمة على ذاتها لتأمين أمنها”، قائلا إن هذه “مقاربة خاطئة”.

وشدد على أن “إسرائيل لم توفر جهدا في استفزاز الحكومة السورية الجديدة لكنها لم تستجب لهذا الاستفزاز”.

أحداث السويداء والمساعدات

وتحدث الوزير عن أحداث السويداء، موضحا أن “ما حصل هناك مؤلم بالنسبة لنا”، وأنه يختلف عن ما جرى في منطقة الساحل، مؤكدا أن الحكومة “قطعت وعدا بمحاسبة المتورطين” في تلك الأحداث.

وأشار إلى أن القضية في السويداء “ليست دينية أو طائفية بل سياسية”، وأن المحافظة “لا تضم الدروز فقط بل مسيحيين وسنة”.

العلاقات الدولية والانفتاح الدبلوماسي

ووصف الشيباني زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن بأنها “ناجحة”، مشيرا إلى أن موقف الولايات المتحدة “كان واضحا وداعما”، وأن العلاقة بين واشنطن ودمشق تسير في الاتجاه الصحيح وستؤثر إيجابيا في المنطقة.

وأكد أن قانون قيصر ما زال قائما وأن إلغاءه “مسألة وقت”، وتوقع رفع كل العقوبات عن سوريا مع نهاية العام الجاري.

وأعلن الشيباني عن فتح “فصل جديد من التعاون مع المملكة المتحدة“، ومؤكدا أن السفارات السورية في الخارج “لن تستخدم كوكالات استخبارية ضد الشعب السوري”.

وأشار إلى “الدور الروسي في سوريا لن يكون مشابها لما كان عليه في الماضي ولا نود أن تكون هناك عداوة معها”.

رؤية مستقبلية ودمج القوات

أوضح الوزير أن الشعب السوري “لن يقبل بفرض شيء عليه”، وأن العمل جارٍ لبناء “دولة جامعة لكل المواطنين”.

وكشف عن عمل الحكومة على دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، ضمن مسار توحيد المؤسسات العسكرية.

وأكد أن “هناك دعم وإرادة أمريكية لتطبيق الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية”.