500 عالم واقتصادي يحذّرون دول العشرين

دعا أكثر من 500 عالم اقتصاد ومؤرخ وخبير في العلوم الاجتماعية قادة دول مجموعة العشرين إلى إنشاء لجنة دولية معنية بالتفاوت الطبقي، محذرين من خطورته على الديمقراطية وتماسك المجتمعات.

وتأتي الدعوة قبيل القمة التي تُضيّفها جنوب إفريقيا أول مرة في القارة السمراء يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني في جوهانسبرغ.

وبحسب التقرير الذي كلَّفت جنوب إفريقيا الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز، حائز جائزة نوبل، بإعداده لعرضه على قادة المجموعة، فإن التفاوت الطبقي بات يشكّل “أزمة عالمية” تهدد الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي، مؤكدا أن هذه القضية يجب أن تحظى بأولوية عالمية عاجلة مشابهة للاهتمام الدولي بقضية تغيُّر المناخ.

التقرير الذي قُدّم أولا إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مطلع نوفمبر، دعا إلى إنشاء لجنة دولية متخصصة في معالجة التفاوت الطبقي، على غرار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وتبنّى أكثر من 500 عالم اقتصاد الدعوة في رسالة مفتوحة نُشرت الجمعة، بينهم عدد من حائزي جوائز نوبل.

وبحسب البيانات الواردة في تقرير ستيغليتز، استحوذ 1% فقط من الأكثر ثراء في العالم على 41% من الثروات الجديدة بين عامي 2000 و2024، في حين لم يحصل 50% من فقراء العالم على سوى 1% من هذه الثروات، وهو ما يعكس اتساع فجوة اللامساواة بنسبة غير مسبوقة.