الداخلية السورية تعلن القبض على ضابط رفيع في النظام السابق شارك في قصف المدنيين

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، القبض على ضابط طيار برتبة عميد بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال فترة حكم نظام بشار الأسد.

ونقلت الوزارة، في منشور عبر منصة إكس، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة العميد ملهم الشنتوت قوله إن “الوحدات الأمنية بالتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب في المحافظة تمكنت من القبض على العميد الطيار حمزة محمد الياسين من خلال عملية أمنية دقيقة”.

وأضاف البيان أن الياسين مطلوب “بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدد من المحافظات خلال فترة النظام البائد”.

وذكر البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت ضلوع الياسين “في تنفيذ طلعات جوية استهدفت المدن والبلدات الثائرة، بالإضافة إلى مشاركته في طلعات جوية خلال الحملة العسكرية على ريف إدلب الشرقي وأرياف حماة، خلفت مجازر بحق المدنيين الأبرياء”.

وقال البيان إن الياسين أحيل إلى “الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات” وذلك “تمهيدا لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

