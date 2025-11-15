قوات الدعم السريع ترد على دعوة البرهان إلى تسليم سلاحها

رد الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، على دعوة رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إلى تسليم قوات الدعم السريع سلاحها للدخول في تفاوض بأنه “لا يعدو أن يكون أحلام يقظة وأماني بعيدة عن الواقع”، على حد تعبيره.

وأضاف طبيق، في تغريدة على منصة إكس، أن إعلان البرهان التعبئة العامة خلال حديثه في منطقة السريحة بولاية الجزيرة وسط السودان يمثل “رفضا صريحا لأي مفاوضات، وردا مباشرا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورسالة للمجتمع الدولي ولكل من يعتقد أن الخرطوم قد تستجيب للمبادرات الدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب في السودان”، حسب قوله.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن البرهان التعبئة العامة، ودعوة الشعب إلى حمل السلاح لمواجهة قوات الدعم السريع والقضاء عليها.

وشدَّد البرهان خلال زيارته منطقة السريحة بولاية الجزيرة على أنه “لا سلام مع هؤلاء المجرمين (قوات الدعم السريع) ولا مكان لهم في السودان”، مجددا التأكيد أن الحرب الدائرة “لن تنتهي إلا بنهاية المتمردين”، وأنه لا مجال لأي وساطة أو حوار قبل أن “يتركوا السلاح بشكل كامل”.