مخطط استيطاني جديد يهدد سكان المنازل المجاورة للحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل (فيديو)

أثار إعلان “الإدارة المدنية الإسرائيلية” عن مخطط استيطاني جديد في أراضي سوق الحسبة القديمة، قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، مخاوف واسعة بين أهالي المنطقة، خشية فقدان منازلهم بسبب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

الطرد من المنزل

المواطن الفلسطيني حميدان العويوي عبَّر عن تخوفه للجزيرة مباشر من احتمال طرده من منزله، واصفا القرار بأنه “كارثي” بالنسبة للعائلات التي تسكن قرب سوق الخضار، خاصة بعد الاعتداءات المتكررة من المستوطنين، التي شملت الاستيلاء على قطعة أرض وغرفتين أسفل منزله، ووضع عدد من “الكرفانات” على بُعد أمتار من جدار بيته بحجة “دواعٍ أمنية”.

مخاوف على الأحفاد

وأضاف العويوي أنه “في الوضع العادي، وحتى قبل البناء، نتعرض للأذى بشتى أنواعه والضرب بالحجارة، وحتى أننا يوم السبت لا نستطيع الجلوس قرب شرفة المنزل بسبب اعتداءات المستوطنين”، مشيرا إلى أن الهجمات تصاعدت بعد السيطرة على الأرض، حيث يدخل المستوطنون من البوابة ويهاجمون السكان.

وتابع “أنا لديَّ أحفاد وأخاف عليهم بسبب قرب المستوطنين من غرفتهم، وطالبنا من لجنة الإعمار مرارا مساعدتنا في وضع حمايات على النوافذ”.

ضم مزيد من أراضي البلدة القديمة

وأكد العويوي وجود مخطط إسرائيلي أوسع لضم المزيد من أراضي البلدة القديمة وربط الشوارع والبنايات بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني في المنطقة، مشددا على أن الأهالي “سيظلون صامدين وثابتين ومناضلين”، مطالبا السلطة الفلسطينية والجهات المختصة بدعم صمود السكان.

الضغط على السكان لتهجيرهم

من جانبه، أشار المواطن سمير القصراوي إلى أن المنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي أصبحت هدفا مستمرا لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين، موضحا أن الهدف من التوسع الاستيطاني الضغط على السكان لتهجيرهم.

وأضاف “رغم ضغوط الاحتلال وهجمات المستوطنين المتكررة، فإننا صامدون في بيوتنا ومناطقنا”.

بناء 63 وحدة استيطانية

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أخيرا عن مخطط يقضي ببناء 63 وحدة استيطانية في قلب البلدة القديمة على مساحة تبلغ 12500 متر مربع، إلى جانب مبنى ثالث يضم صفوفا تعليمية ومكتبة وكنيسا يهوديا، وهو ما يزيد من المخاوف الفلسطينية بشأن مستقبل منازلهم ووجودهم في المنطقة.