ملف غزة وحل الدولتين ووصفة العمر الطويل.. مهاتير محمد يتحدث للجزيرة مباشر (فيديو)

قال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، إن إسرائيل لا يمكن الوثوق بها أبدا بسبب انتهاكها المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإنه رغم مرور أسابيع على وقف إطلاق النار في غزة فإنها تواصل قتل الفلسطينيين.

وقال مهاتير، في مقابلة مع الجزيرة مباشر “كنا نتوقع أن يتوقف القتل وإطلاق النار والقصف، لكن ذلك لم يحدث.. الإسرائيليون يجدون أسبابا لقتل الفلسطينيين ويواصلون القتل، إنهم يقتلون المزيد من الناس خلال وقف إطلاق النار”.

“الاعتراف بفلسطين لا يكفي”

وتعليقا على اعتراف العديد من الدول بالدولة الفلسطينية مثل فرنسا وبريطانيا وغيرهما في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قال مهاتير محمد إن المطلوب هو وقف الإبادة وليس الاعتراف بالدولة الفلسطينية فقط.

وأضاف “مجرد الاعتراف بدولتين لا يعني أي تقدم، ما يجب عليهم فعله هو وقف هذه الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل. عندها فقط سيصبح الاعتراف بدولتين ذا معنى”.

وتابع مهاتير قائلا “المجتمع الدولي يعتبر فلسطين دولة، ما يعني أنه سيكون هناك دولتان، لكن أمريكا وإسرائيل ترفضان قبول وجود دولتين منها دولة فلسطينية، بل يفضلون تسميتها ’السلطة‘ الفلسطينية”.

وأشار رئيس الوزراء الماليزي السابق إلى أن عملية إعادة الإعمار في غزة ستكون مرهقة ومكلفة للغاية، مشيرا إلى أن إسرائيل دمرت أراضي القطاع تماما دون أي مبرر.

وأعرب السياسي الماليزي المخضرم عن قلقه من الأوضاع الإنسانية والنفسية السيئة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، مؤكدا أن نسبة كبيرة من أهالي القطاع يعانون من “اضطراب ما بعد الصدمة”، بعد الحرب الإسرائيلية الوحشية التي شهدوها على مدار عامين.

نصائح من أجل عمر طويل

وفي حواره مع الجزيرة مباشر قدّم مهاتير محمد، الذي أكمل هذا العام عامه الـ100، وعاش حياة سياسية حافلة، نصائحه للتمتع بصحة جيدة، قائلا “أؤمن أنه من أجل البقاء على قيد الحياة، يجب على المرء أن يظل نشطا، بمجرد أن تتقاعد وتذهب إلى الفراش، تنام، ولا تفعل أي شيء فستؤثر على جسدك ونفسيتك”.

وأضاف “استمر في النشاط حتى في سن الشيخوخة واستخدم جسدك وعقلك وأظهر اهتماما بما يحدث من حولك”.