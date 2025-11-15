موسكو تتهم كييف بمحاولة ضرب محطة نووية وهجوم أوكراني يعطل تصدير النفط من ميناء روسي

اتهمت السلطات في روسيا، أوكرانيا بمحاولة ضرب إحدى محطاتها النووية، وقال أليكسي ليخاتشوف الرئيس التنفيذي لمؤسسة (روساتوم) النووية الروسية، إن نحو 8 طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا حاولت مهاجمة محطة “نوفوفورونيج” للطاقة النووية جنوب غرب روسيا خلال الليل.

وأشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة النووية الروسية إلى أن “جميع الطائرات تم إسقاطها”، وقال إن وحدات عدة من المحطة فُصلت عن الشبكة، لكن العمليات عادت في الصباح.

تعطيل تصدير النفط

من جانبها قالت مصادر إن ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود علّق صادرات النفط مؤقتا، أي ما يعادل 2.2 مليون برميل يوميا أو 2% من الإمدادات العالمية، أمس الجمعة، بعد هجوم أوكراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ويعد ذلك واحدا من أكبر الهجمات على البنية التحتية الروسية المصدرة للنفط في الأشهر القليلة الماضية، ويأتي في أعقاب تكثيف الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية منذ أغسطس/آب.

أعلنت #أوكرانيا أن #روسيا شنت الليلة الماضية هجوما بـ18 صاروخا و430 مسيّرة، مما أدى إلى إصابة 11 شخصا في العاصمة #كييف، بينما قالت #موسكو إنها أسقطت 216 مسيّرة أوكرانية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/e38dejH75i — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 14, 2025

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2% بعد الهجوم على خلفية المخاوف من تراجع الإمدادات.

وعطلت الضربات بالمُسيّرات الجوية والبحرية الأوكرانية البعيدة المدى، البنية التحتية النفطية الروسية مرارا هذا العام مع استهدافها موانئ في البلطيق والبحر الأسود ونظام خطوط الأنابيب الرئيسة، وعددا من مصافي النفط.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قواتها أطلقت صواريخ “كروز” من طراز “نبتون”، واستخدمت أنواعا مختلفة من الطائرات المسيّرة في الهجوم “في إطار الجهود الرامية إلى الحد من قدرات المعتدي الروسي العسكرية والاقتصادية”.

Last night, Patriots performed well, successfully intercepting Russian ballistic missiles. Yet we still need considerably more forces, systems, and compatible missiles to protect lives. This week, the Nordic countries – Denmark, Finland, Iceland, Norway – along with our Baltic… pic.twitter.com/ddUrwLjtKL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 14, 2025

ونقلت “رويترز” عن مصادر قولها إن شركة “ترانسنفت” الروسية المحتكرة لخط أنابيب النفط الروسي اضطرت أيضا إلى تعليق الإمدادات إلى ميناء نوفوروسيسك، وأحجمت الشركة عن التعليق.

وقال مسؤولون روس إن الهجوم ألحق أضرارا بسفينة ومبان سكنية ومستودع نفط في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، وأشاروا إلى أن الهجوم تسبب أيضا في إصابة 3 من أفراد طاقم السفينة.

وذكرت 3 مصادر في القطاع أن الهجوم الأوكراني أصاب اثنين من أرصفة تحميل النفط في منطقة قريبة، كما لحقت أضرار برصيفين يتعاملان مع ناقلات زنة 40 ألف طن و140 ألف طن على الترتيب.

ونقلت “رويترز” عن مصدرين القول إن ناقلة النفط “أرلان” التي ترفع علم سيراليون أصيبت أيضا خلال الهجوم.

Ukrainian “Long Neptunes.” We’re producing more 🇺🇦

____ Українські «довгі нептуни». Робимо більше 🇺🇦 pic.twitter.com/rKUy3NtifJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 14, 2025

اغتيال مسؤول حكومي كبير

وفي الأثناء، قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الجمعة، إنه أحبط “مؤامرة أوكرانية” لاغتيال مسؤول حكومي كبير لم يكشف عن اسمه، واتهم كييف بالتخطيط لعمليات مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد.

وأضاف جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان، إن المؤامرة الأوكرانية خططت لقتل المسؤول لدى زيارة مقبرة العائلة في موسكو، ولم يتسن لـ”رويترز” التحقق بشكل مستقل من تلك التقارير، لكن أوكرانيا تستهدف مسؤولين عسكريين وغيرهم داخل روسيا منذ بدء الحرب بين البلدين فبراير/شباط 2022.

مقتل 8 في ضربات روسية

وفي كييف قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيّرة وصواريخ على كييف في وقت مبكر يوم الجمعة، واستهدفت منشآت طاقة وأبنية سكنية وبنية تحتية مما أدى لمقتل 6 أشخاص في كييف واثنين آخرين في الجنوب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية استخدمت 430 طائرة مسيّرة و18 صاروخا في الهجوم، مما يجعله أحد أكبر الهجمات على العاصمة حتى الآن.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن معظم الطائرات المسيّرة والصواريخ جرى إسقاطها، لكن الحطام المتساقط والحرائق ألحقت أضرارا بشقق سكنية في أبنية مرتفعة ومدرسة ومنشأة طبية وأبنية إدارية في 9 مناطق بالمدينة التي يسكنها نحو 3 ملايين نسمة.

Відзначив орденами «Золота Зірка» та іншими державними нагородами військових Cил безпеки та оборони України й передав відзнаки родинам загиблих Героїв, яких нагороджено посмертно. Шануємо українських воїнів. Дякуємо українським родинам за те, що в нас є такі воїни. Робимо все,… pic.twitter.com/fp4PDTxssF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 14, 2025

وقال مسؤولو مدينة كييف إن 6 أشخاص قتلوا في المدينة التي تتركز عليها الهجمات، وذكر حاكم منطقة كييف أن الطائرات المسيّرة الروسية هاجمت أيضا مدينة مطلة على البحر الأسود، مما أدى إلى مقتل اثنين.

وقال زيلينسكي “الضغط فحسب، مع العقوبات والقوة، بوسعها إجبار روسيا على إنهاء هذه الحرب، وهي حرب لم يردها أحد قط إلا هم”، وأضاف أن سفارة أذربيجان أصيبت بحطام صاروخ إسكندر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت مجمعا لإنتاج الأسلحة ومنشآت طاقة أوكرانية بأسلحة دقيقة للرد على الهجمات الأوكرانية على روسيا.

وأظهرت صور ألسنة اللهب تتصاعد في مواقع مختلفة من كييف خلال الليل أثناء قصف بموجات من الطائرات المسيّرة والهجمات الصاروخية الروسية، في حين تجمع السكان في الشوارع التي تتناثر فيها الأنقاض بعد الهجوم.