بعد شهرين من الاختطاف.. الاحتلال يفرج عن الممرضة تسنيم الهمص

أفادت مصادر خاصة للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت، مساء اليوم الأحد، عن الممرضة تسنيم الهمص، ابنة الطبيب الفلسطيني المعروف الدكتور مروان الهمص، بعد اعتقالٍ استمر نحو شهرين، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الحقوقية لعمليات الاختطاف التي تنفذها القوات الإسرائيلية ومجموعات تعمل تحت سلطتها في جنوب قطاع غزة.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد كشف سابقا عن تفاصيل اختطاف الممرضة تسنيم صباح الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن فريقه الميداني وثّق الحادثة بدقة.

وبحسب إفاداته، فقد اعترضت شاحنة صغيرة تقل 4 مسلحين وسائقا بزي مدني طريق الهمص أثناء توجهها إلى مقر عملها، وسحبها المسلحون بالقوة إلى داخل المركبة بعد ضربها وتكميم فمها.

وأوضح المرصد أن المسلحين أطلقوا النار في الهواء لترويع المواطنين الذين حاولوا التدخل، واندفعت الشاحنة مسرعة باتجاه المناطق الشمالية من محافظة رفح، وهي مناطق تخضع لسيطرة كاملة للقوات الإسرائيلية.

وأشار المرصد إلى أن عملية اختطاف تسنيم تطابق إلى حد كبير الأسلوب الذي نفذت به جريمة اختطاف والدها في يوليو/تموز الماضي، خلال هجوم مماثل أصيب فيه الدكتور مروان الهمص وآخرون، واستشهد المصور الصحفي تامر الزعانين.

وأكد المرصد أن القرائن الميدانية مجتمعة تشير إلى ضلوع القوات الإسرائيلية أو ميليشيات تابعة لها في عملية الاختطاف، مستندا في ذلك إلى اتجاه انسحاب المركبة المهاجمة نحو مناطق تخضع لسيطرة الاحتلال الكامل، إضافة إلى تطابق نمط تنفيذ الهجوم مع حوادث سابقة.

ويأتي الإفراج عن الممرضة الهمص في ظل تزايد التقارير الحقوقية حول عمليات خطف ممنهجة تستهدف كوادر طبية وصحفية ومدنيين في جنوب قطاع غزة، وسط غياب أي معلومات رسمية من سلطات الاحتلال بشأن مصيرهم أو ظروف احتجازهم.