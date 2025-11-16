بن غفير: لا وجود لما يُسمى الشعب الفلسطيني وهذا اختراع لا يستند إلى أي أساس

صعَّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من خطاباته المتشددة، زاعما في تصريحات جديدة أنه “لا وجود لما يُسمى الشعب الفلسطيني”، واصفا هذا المفهوم بأنه “اختراع لا يستند إلى أي أساس تاريخي أو أثري أو واقعي”.

وأضاف بن غفير، في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، أن “الحل الحقيقي والوحيد في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية”، وأن إقامة دولة فلسطينية سيكون بمثابة “جائزة للإرهاب”، في إشارة إلى رفضه أي تسوية سياسية تمنح الفلسطينيين دولة مستقلة.

אין כזה דבר ״עם פלסטיני״. זוהי המצאה שאין לה שום בסיס היסטורי, ארכיאולוגי ומציאותי. אוסף המהגרים מארצות ערב לארץ ישראל, אינם עם. ובוודאי שלא מגיע להם פרס על הטרור, הרצח, והזוועות שהם זרעו בכל מקום, ובמיוחד מעזה – המקום בו הם קיבלו שלטון עצמי. הפתרון האמיתי היחידי בעזה הוא… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 15, 2025

رفض المشاركة في حكومة تقبل بالدولة الفلسطينية

وأكد رئيس حزب “القوة اليهودية” أن حزبه “لن يكون جزءا من أي حكومة توافق على إقامة دولة فلسطينية”، في موقف يعكس إصراره على الخط اليميني المتشدد داخل الائتلاف السياسي الإسرائيلي.

ويأتي ذلك رغم أن 160 دولة عضوا بالأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين من أصل 193 دولة، وذلك بعد اعترافات صدرت من العديد من الدول خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، على وقع حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبدأت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلَّفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدَّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.