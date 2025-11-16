سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

بن غفير: لا وجود لما يُسمى الشعب الفلسطيني وهذا اختراع لا يستند إلى أي أساس

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (الأوروبية)

سيد توكل

Published On 16/11/2025
|
آخر تحديث: 01:08 PM (توقيت مكة)

صعَّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من خطاباته المتشددة، زاعما في تصريحات جديدة أنه “لا وجود لما يُسمى الشعب الفلسطيني”، واصفا هذا المفهوم بأنه “اختراع لا يستند إلى أي أساس تاريخي أو أثري أو واقعي”.

وأضاف بن غفير، في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، أن “الحل الحقيقي والوحيد في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية”، وأن إقامة دولة فلسطينية سيكون بمثابة “جائزة للإرهاب”، في إشارة إلى رفضه أي تسوية سياسية تمنح الفلسطينيين دولة مستقلة.

رفض المشاركة في حكومة تقبل بالدولة الفلسطينية

وأكد رئيس حزب “القوة اليهودية” أن حزبه “لن يكون جزءا من أي حكومة توافق على إقامة دولة فلسطينية”، في موقف يعكس إصراره على الخط اليميني المتشدد داخل الائتلاف السياسي الإسرائيلي.

ويأتي ذلك رغم أن 160 دولة عضوا بالأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين من أصل 193 دولة، وذلك بعد اعترافات صدرت من العديد من الدول خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، على وقع حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبدأت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلَّفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدَّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر: الجزيرة مباشر

