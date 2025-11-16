حماس تنشر قائمة بأسماء أسرى غزة التي تسلمتها من الاحتلال

أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المقاومة الفلسطينية تسلّمت قائمة تضم 1468 اسما لمعتقلي غزة، من الاحتلال الإسرائيلي عبر الوسطاء، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.

وأوضح المكتب في بيان، اليوم الأحد، أن مراجعة الأسماء والتحقق منها مع الجهات المختصة، أكدت صحة جميع الحالات ما عدا 11 اسما لا يزال البحث جاريا بشأنهم.

وأشار مكتب إعلام الأسرى، إلى أن الإعلان الرسمي عن القائمة تأخر بسبب مماطلة الاحتلال وتلاعبه في بعض الأسماء، مؤكدا أن الإعلان الآن يأتي بعد جهود كبيرة للتحقق من صحة القائمة.

قائمة 11 اسماً من أسرى قطاع غزة كان الاحتلال قد تراجع عن الاعتراف بهم داخل سجونه pic.twitter.com/gDuIXeSAgP — duapremium (@MalaMimalamy) November 16, 2025

مسؤولية الاحتلال

ووجّه المكتب تحذيرا إلى الاحتلال، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، وعن أي تلاعب أو خلل في القائمة.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تزال تخفي قسرا أسماء وأعدادا أخرى من الأسرى، فيما تواصل المقاومة جهودها للكشف عن مصيرهم.

ودعا المكتب الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى وضمان حقوقهم الصحية والإنسانية، ووقف الانتهاكات الجسيمة المخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

ولا يزال يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.