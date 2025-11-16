حماس تنشر قائمة بأسماء أسرى غزة التي تسلمتها من الاحتلال
أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المقاومة الفلسطينية تسلّمت قائمة تضم 1468 اسما لمعتقلي غزة، من الاحتلال الإسرائيلي عبر الوسطاء، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.
وأوضح المكتب في بيان، اليوم الأحد، أن مراجعة الأسماء والتحقق منها مع الجهات المختصة، أكدت صحة جميع الحالات ما عدا 11 اسما لا يزال البحث جاريا بشأنهم.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4جندي إسرائيلي أم مغني راب؟ جرائم الحرب تطارد نوعام تسوريلي في أوروبا (فيديو)
- list 2 of 4كاتس: سياسة إسرائيل واضحة “لن تُقام دولة فلسطينية” وغزة ستُجرد من السلاح
- list 3 of 4بلا وثائق أو أختام.. تحقيق يكشف تفاصيل رحلة غامضة من غزة إلى جوهانسبرغ
- list 4 of 4“جنودنا اغتصبوا أمك”.. شهادات مروعة عن تعذيب الأطفال في معسكر سدي تيمان (فيديو)
وأشار مكتب إعلام الأسرى، إلى أن الإعلان الرسمي عن القائمة تأخر بسبب مماطلة الاحتلال وتلاعبه في بعض الأسماء، مؤكدا أن الإعلان الآن يأتي بعد جهود كبيرة للتحقق من صحة القائمة.
قائمة 11 اسماً من أسرى قطاع غزة كان الاحتلال قد تراجع عن الاعتراف بهم داخل سجونه pic.twitter.com/gDuIXeSAgP
— duapremium (@MalaMimalamy) November 16, 2025
مسؤولية الاحتلال
ووجّه المكتب تحذيرا إلى الاحتلال، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، وعن أي تلاعب أو خلل في القائمة.
وأشار إلى أن إسرائيل لا تزال تخفي قسرا أسماء وأعدادا أخرى من الأسرى، فيما تواصل المقاومة جهودها للكشف عن مصيرهم.
ودعا المكتب الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى وضمان حقوقهم الصحية والإنسانية، ووقف الانتهاكات الجسيمة المخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
ولا يزال يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.
حمـ ـاس:
– بعد شهر من التواصل مع الاحتلال الصهيوني عبر الوسطاء تسلمت المقـ ـاومة قائمة بأسماء 1468 أسيرا من قطاع غزة
– الاحتلال الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين وعن أي تلاعب أو خلل في القائمة
– جرى متابعة قائمة الأسرى ومراجعتها مع الجهات المختصة… pic.twitter.com/8hobHIBE0n
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 16, 2025