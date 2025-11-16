سفير السودان لدى واشنطن: 17 دولة ضالعة في الحرب (فيديو)

أكد محمد عبد الله إدريس سفير السودان لدى الولايات المتحدة أن هناك 17 دولة ضالعة ومتورطة في الحرب التي تجري في بلاده بشكل أو بآخر.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال إدريس “هناك دول كثيرة ضالعة فيما يجري في السودان نحن نتحدث عن 17 دولة ضالعة بشكل أو بآخر وبعضها ورد في تصريح وزير الخارجية الأمريكي”.

وأردف “هناك دول تسهل دخول السلاح عبر أراضيها وأذكر ليبيا حفتر وتشاد وأذكر إفريقيا الوسطى وجمهورية جنوب السودان، وهنالك 4 دول أخرى أنا أعرفها تماما سمعتها من مسؤول أمريكي في الإقليم وهناك دول أخرى ومرتزقة كولومبيون”.

ورفض إدريس أن يسمي بقية الدول التي يتهمها بالتورط في الحرب قائلا “ما يمنع الآن أننا نتحاور في الإعلام ومن سمعت منه هذه المعلومة لم يصرح لي مشاركتها”.

وفيما يتعلق الاتهامات التي يوجهها البعض للولايات المتحدة بالتورط في مؤامرة ضد السودان قال إدريس “هناك بالطبع مؤامرة تجري في الإقليم وفي خلفيتنا التاريخية ولكن نحن أبناء اليوم”.

وأردف إدريس “نحن واقعيون ونعرف أن هذا العالم تحكمه مصالح وليس الحقوق”.

وتساءل إدريس عن موقع نسبة كبيرة ممن كانوا محاصرين في الفاشر قبل اقتحامها من قبل ميليشيات الدعم السريع، قائلا “دعني أركز على نقطة سمعتها من السيد وزير الخارجية الأمريكي فقد تحدث عن الآلاف من الذين كانوا محاصرين في الفاشر ولم يستطيعوا الخروج منها قبل اجتياحها من قبل ميليشيا الدعم السريع فأين هم الآن وهم بالآلاف؟”.

وتابع “هل قتلوا أو قبروا أو دفنوا أحياء وقد تم تأسيس معسكرات إيواء فتحت في الدبة شمال السودان وفي الطويلة في غرب الفاشر ويوجد معسكرات لاجئين في تشاد والعدد الذي وصل إلى هذه المعسكرات نسبة لمن كانوا محاصرين في الفاشر هو عدد قليل جدا جدا فأين مدنيو الفاشر؟”.