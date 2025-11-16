شاهد: معاناة طفل فلسطيني يحمي بضاعته من المطر في غزة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مؤثرة لطفل فلسطيني في قطاع غزة يسحب عربته المحملة بالبضائع تحت أمطار أول منخفض جوي، محاولا نقلها إلى مظلة قريبة تحميها من التلف.

وأظهرت اللقطات حجم المعاناة التي يواجهها الطفل، وهو يجر العربة الثقيلة وسط الأمطار، في مشهد يعكس صعوبة الحياة اليومية للأطفال في القطاع المحاصر.

وتكشف هذه المشاهد جانبا من معاناة آلاف النازحين في مواصي خان يونس غرب المحافظة، حيث غرقت خيامهم المهترئة وابتلت أغطيتهم وملابسهم ومقتنياتهم بسبب الأمطار الغزيرة.

ويعيش النازحون منذ 3 فصول ظروفا قاسية، بعد أن أجبرتهم الحرب على مغادرة منازلهم واللجوء إلى أماكن مؤقتة لا توفر الحد الأدنى من الحماية.

ويعاني قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عامين من نقص حاد في المواد الغذائية والحاجيات الأساسية والخيام، جراء قيود الاحتلال على إدخال المساعدات، رغم مرور أكثر من شهر على وقف إطلاق النار.

المشهد الذي ظهر فيه الطفل وهو يجر عربته الثقيلة وسط الأمطار، لم يكن مجرد لحظة إنسانية صادمة، بل تجسيد حي لمعاناة الأطفال الفلسطينيين الذين يواصلون الكفاح من أجل البقاء وسط ظروف قاسية، حيث تختلط براءة الطفولة بالمقاومة اليومية للصعاب.