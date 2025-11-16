شبكة أطباء السودان توثق 32 حالة اغتصاب للفارات من الفاشر.. وتصعيد في غرب كردفان

قالت شبكة أطباء السودان إن فريقها وثّق، استنادا إلى معلومات طبية وميدانية وصفتها بالموثوقة، وقوع 32 حالة اغتصاب مؤكدة خلال أسبوع لفتيات من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وصلن إلى بلدة طويلة الواقعة غربي المدينة.

وأوضحت الشبكة في بيان، اليوم الأحد، أن بعض الاعتداءات وقعت داخل الفاشر عقب اجتياح قوات الدعم السريع للمدينة، بينما تعرضت فتيات أخريات للاغتصاب أثناء فرارهن باتجاه بلدة طويلة.

وقالت الشبكة إنها تدين ما وصفتها بعمليات الاغتصاب، التي قالت إن أفرادا من قوات الدعم السريع ارتكبوها بحق نساء في مدينة الفاشر والفارات من الحرب، مضيفة أن “هذه الانتهاكات تمثل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، وفق وصفها.

وحمَّلت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ودعت إلى “فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، وتأمين الحماية للناجيات والشهود، وتقديم العلاج والدعم النفسي والقانوني للضحايا دون أي قيود أو تهديد”.

اشتباكات في غرب كردفان

وعلى صعيد الوضع الميداني، قالت مصادر للجزيرة مباشر إن مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان غربي السودان تشهد، منذ صباح اليوم الأحد، اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط مقر قيادة الفرقة 22 التابعة للجيش داخل المدينة.

وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السريع تتمركز في أحياء السلام والجامعة وسط بابنوسة.

ونوّهت المصادر إلى أن الطرفين يتبادلان القصف المدفعي، في حين سُمعت أصوات انفجارات متتالية في أرجاء المدينة، وتصاعدت أعمدة الدخان في محيط مقر قيادة الجيش.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيطرتها على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بمدينة الفاشر، بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية، وأكدت سيطرتها على إقليم دارفور كله، الذي يشكل ثلث مساحة السودان تقريبا.

ومنذ اندلاع الحرب في إبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزح نحو 12 مليونا، في ما تَعُده منظمات الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

موقف دول إفريقية من الدعم السريع

وفي السياق ذاته، قال وكيل وزارة الخارجية السودانية معاوية عثمان إن البيان الختامي لقمة رؤساء دول البحيرات العظمى، التي عُقدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، أوصى بتصنيف قوات الدعم السريع “منظمة إرهابية”.

وأوضح عثمان في تصريح صحفي، الأحد، أن القمة وجَّهت السكرتارية التنفيذية لحشد الجهود داخل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي من أجل إدانة ما وصفها بالفظائع المروعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين، وشددت على ضرورة محاسبة هذه المجموعة، على حد قوله.