عراقجي يهاجم واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد قوة الدفاعات الإيرانية (فيديو)

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده أعادت بناء قوتها بعد الاعتداءات الأخيرة، وأن دفاعاتها “أصبحت اليوم أكثر قوة من أي وقت مضى”.

وقال عراقجي، في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، خلال مؤتمر دولي بالعاصمة طهران، إن “الكيان الصهيوني مُني بهزيمة مرة”، مشددا على أن المنشآت التي تضررت داخل إيران سيتم إعادة بنائها بالكامل.

كما اتهم إسرائيل بتهديد استقرار المنطقة والاعتداء على 7 دول واحتلال مناطق في لبنان وسوريا.

العقوبات والملف النووي

وأشار وزير الخارجية إلى أن إيران تواجه “حصارا وعقوبات جائرة منذ أكثر من 40 عاما”، مضيفا أن العالم بات يرى كيف “تتجاوز إيران كل العقبات”.

وأكد عراقجي أن السبيل الوحيد للتعامل مع طهران هو المفاوضات والحلول الدبلوماسية، مشددا على التزام بلاده بالسلام وبالمسار التفاوضي المتعلق بالملف النووي.

اتهامات لواشنطن

واتهم الوزير الولايات المتحدة بـ”خيانة الاتفاق النووي”، قائلا إن واشنطن لم تكتفِ بالانسحاب منه، بل ارتكبت “خيانة أخرى حين وجهت صواريخها نحو إيران”.

وأضاف أن “واشنطن وحلفاءها لا يمكنهم تحقيق ما يريدون بالقوة”، مؤكدا التزام إيران بـ”تعزيز قواعد السلام في المنطقة”، وأن أمنها “مرتبط بأمن دول الجوار”.

وشدد عراقجي على أن بلاده أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي السلمي، بينما كانت الولايات المتحدة “هي الطرف الذي نقض الاتفاق”.