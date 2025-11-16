فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر من مشروع قرار أمريكي لنشر قوات دولية في غزة

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية، الأحد، من “تطوّر خطير” في أروقة الأمم المتحدة يتمثل في المساعي الأمريكية لتمرير مشروع قرار يتيح نشر قوات دولية في قطاع غزة “تحت مسميات مختلفة”.

واعتبرت الفصائل في بيان مشترك أن الخطوة تمثل “محاولة جديدة لفرض شكل آخر من أشكال الاحتلال وشرعنة الوصاية الأجنبية على مستقبل القضية الفلسطينية”.

وقالت الفصائل إن “المشروع الأمريكي يحمل في جوهره استهدافا لهوية غزة وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم”، مشددة على أن أي تدخل أجنبي “بغض النظر عن تسمياته” يعد انتهاكا للسيادة الوطنية واستمرارا لمعاناة الشعب الفلسطيني، وأن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار يكمن في “إنهاء الاحتلال ورفع الحصار واحترام إرادة شعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف”، على حد وصف البيان.

ووجهت فصائل المقاومة نداء “صادقا وأخويا” إلى الجزائر، حكومة وشعبا، لمواصلة مواقفها المبدئية الداعمة لفلسطين ورفض أي مشاريع تمس هوية غزة، مشيدة بالموقف الجزائري التاريخي الذي “لم يتخل عن فلسطين يوما” وبقدرته على التعبير عن الإرادة العربية الشعبية الحرة في مواجهة الضغوط والإملاءات الدولية.

كما دعت الفصائل الدول العربية والإسلامية وكل “أحرار العالم” إلى الوقوف في وجه مشروع القرار الأمريكي، ورفض أي صيغة من صيغ الوصاية أو التدخل الخارجي في غزة، مؤكدة ثقتها بالموقف الجزائري الداعم وحرصه على حماية الحقوق الفلسطينية.

يشار إلى أن المفاوضات على مشروع القرار شهدت مراحل متوترة بين الدول الـ15 الأعضاء، ومنها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تحظى بحق النقض (الفيتو): الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

وخلال المفاوضات على مشروع القرار، طلبت روسيا وفرنسا والجزائر إضافة لغة واضحة تدعم قيام الدولة الفلسطينية، وطلبت الصين إزالة خطة الرئيس الأمريكي بأكملها من النص.