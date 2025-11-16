قذائف الاحتلال تلاحق خان يونس وسط عاصفة وفيضانات تُغرق المخيمات (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة، اليوم الأحد، بقصف الاحتلال منطقة بني سهيلا شرق خان يونس بقذائف مدفعية، في حين لم ترد تفاصيل عن سقوط ضحايا مع استمرار الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

تحليق داخل الخط الأصفر

وأضاف المراسل أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي حلقت على ارتفاع منخفض فوق منطقة الخط الأصفر وداخله، وهو الخط الذي انسحبت خلفه قوات الاحتلال وفق الاتفاق المُوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

منخفض جوي يضرب القطاع

تتزامن خروق الاحتلال مع تداعيات المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة، حيث أكد الدفاع المدني في بيان، اليوم الأحد، أن طواقمه تعاملت مع عشرات من خيام النازحين، ليلة أمس، بعد تعرُّضها للغمر بمياه الأمطار في كل من منطقة “فش فرش” جنوبي خان يونس، وفي منطقة “إيتا” تم إجلاء بعض الأسر النازحة بعد غمر خيامهم بالمياه.

وتمت مساعدة عدد من الأسر النازحة التي غرفت خيامها في محيط “بئر 22″، وإعادة تثبيت أوتاد الخيام المتضررة، إضافة إلى إجراءات في مواصي خان يونس جنوبي القطاع بعد أن غرقت مخيمات “الزهور وبئر زنون والشاعر” مما شكل تحديا بسبب انعدام توفر معدات الإنقاذ ومضخات شفط المياه.

وبثت الجزيرة مباشر صورا جوية خاصة، ترصد آثار الفيضانات ومياه الأمطار وهي متكدسة في بعض الشوارع ووسط الخيام في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كارثة طبية بسبب تصاريح العلاج

وفي سياق متصل، كشفت منظمة الصحة العالمية عن أرقام صادمة تعكس حجم الكارثة الطبية في قطاع غزة، إذ توفي أكثر من 900 مريض أثناء انتظار الإجلاء الطبي، بسبب قيود سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إصدار تصاريح السفر للعلاج في الخارج.

وأشارت المنظمة إلى أن نحو 16500 مريض ما زالوا ينتظرون الموافقة على السفر، بينهم 4000 طفل بحاجة ماسّة إلى إجلاء عاجل لإنقاذ حياتهم، مع استمرار انهيار القطاع الصحي، محذرة من أن أي تأخير في التعامل مع الحالات الحرجة يوازي حكما بالإعدام.

ونوّهت إلى أن المستشفيات في القطاع تعمل بأقل من نصف طاقتها، نتيجة نقص الوقود والأدوية والمستلزمات الأساسية.

وبيَّنت المنظمة أنها نفذت 119 مهمة إجلاء منذ مايو/أيار 2024، تمكنت خلالها من نقل 8000 مريض للعلاج خارج غزة، بينهم 5500 طفل، في حين لا يزال آلاف المرضى يواجهون المجهول مع انهيار النظام الصحي.