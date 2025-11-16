كاتس: سياسة إسرائيل واضحة “لن تُقام دولة فلسطينية” وغزة ستُجرد من السلاح

أكد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رفضهم القاطع لأي خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك عقب بيان دولي مدعوم من الولايات المتحدة يدعو إلى “مسار” يتيح تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “سياسة إسرائيل واضحة: لن تُقام دولة فلسطينية”، مضيفا أن غزة “ستجرد من السلاح حتى آخر نفق”، وأن الجيش سيواصل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) داخل ما يعرف بـ”الخط الأصفر”، بينما ستتولى قوة دولية أو جيش الاحتلال تنفيذ المهمة في “غزة القديمة”.

وأوضح كاتس أن “الخط الأصفر” يضم ما يزيد قليلا عن نصف أراضي قطاع غزة، وهي المنطقة التي انسحب إليها جيش الاحتلال ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن بين إسرائيل وحماس.

القوات ستبقى في جبل الشيخ

في الوقت نفسه، أعلن كاتس أن قوات الجيش ستبقى متمركزة على قمة جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية داخل سوريا “لحماية الحدود الشمالية” بعد سقوط نظام الأسد أواخر 2024.

بدوره، شدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على أن إسرائيل “لن توافق على إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل وعلى مسافة صفر من مراكز السكان”.

خلاف مع البيان الدولي

كانت الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية قد دعت أول أمس الجمعة مجلس الأمن الدولي إلى “الإسراع” بتبني مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف الحرب على قطاع غزة.

وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، في بيان عن “دعمها المشترك” لمشروع القرار الأمريكي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده “سريعا”.

ودفع الرفض الإسرائيلي العلني قوى الائتلاف اليميني الحاكم لمطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإصدار موقف “صارم” يرفض أي مسار للدولة.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “على رئيس الوزراء أن يوضح للعالم أن الدولة الفلسطينية لن تقام أبدا”، منتقدا ما وصفه “بالصمت الدبلوماسي” للحكومة خلال الشهرين الماضيين.

بن غفير: لا وجود لشعب فلسطيني

بدوره، جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير رفضه لأي خطوة تفهم كقبول ضمني بالدولة الفلسطينية، وقال في تغريد له عبر منصة إكس لا وجود لما يُسمى “الشعب الفلسطيني”. إنها فكرةٌ مُضلِّلة، لا أساس لها تاريخيًا أو أثريًا أو واقعيًا”.

وأضاف أن “الحل الحقيقي الوحيد في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية”، وهدد بن غفير بالانسحاب من الحكومة قائلا “لن يكون حزب “عوتسما يهوديت” جزءًا من أي حكومة توافق على هذا. أدعو رئيس الوزراء إلى توضيح أن دولة إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال”.

موقف حماس

وفي تعليق على تصريحات وزراء حكومة الاحتلال، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، في تصريح صحفي اليوم الأحد إن مواقف المسؤولين الإسرائيليين “تؤكد النزعة التوسعية للاحتلال، وسعيه لإبقاء حالة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة”، محذرا من استمرار الحصار والسياسات العسكرية في غزة.