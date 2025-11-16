كاميرات المراقبة وثقت الهجوم.. مستوطنون يحطمون سيارات فلسطينيين قرب رام الله (فيديو)

اقتحمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، فجر اليوم الأحد، مدخل بلدة سنجل شمال رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، وحطموا 4 سيارات.

ووثقت كاميرات المراقبة تحركات المستوطنين، ولحظة تنفيذهم الجريمة، والاعتداء على الممتلكات الفلسطينية.

وقالت إيمان فقهاء من بلدية سنجل للجزيرة مباشر إن “مليشيات المستوطنين هجمت على المنطقة الشرقية من بلدة سنجل، من خلال بوابتها الشرقية المحاذية لشارع 60”.

وأضافت أن المستوطنين حطموا زجاج أول أربع سيارات وجدوها في المدخل، وحاولوا تعطيل عجلاتها.

هجمات استيطانية مستمرة

وأوضحت أن بلدة سنجل تتعرض لهجمات استيطانية مستمرة، وأنها تحمد الله على سلامة العائلة التي تعرضت سياراتها للهجوم، وأن المستوطنين لم يتمكنوا من إحراق السيارات.

وطالبت إيمان بالتصدي للهجمات والاعتداءات المتواصلة من جانب المستوطنين، وطالبت “بتقديم الدعم للمواطن الفلسطيني الذي يواجه هذه الاعتداءات وحيدا”، وفق وصفها.

“يسعون لتهجيرنا”

ومن جانبه، قال نعيم عصفور، صاحب 3 سيارات جرى تحطيمها، للجزيرة مباشر إنه لاحظ تسلل المستوطنين عبر كاميرات المراقبة، فصاح عليهم فهربوا.

وأوضح أن هجمات المستوطنين تصاعدت منذ إنشاء بؤرة استيطانية بالقرب من بلدة سنجل، مؤكدا أنهم “يسعون لتهجيرنا لكننا صامدون”.

وأعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها البالغ من تصاعد العنف في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن ممارسات المستوطنين، وعلى رأسها إشعال النيران في ممتلكات الفلسطينيين ودور عبادتهم، تمثل “نسقا جديدا من العنف” بحق الفلسطينيين.

وطالب المتحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، خلال مؤتمر صحفي لمنظمات الأمم المتحدة، الجمعة، بضرورة “التحقيق والمساءلة” بشأن كل ما تقوم به القوات الإسرائيلية والمستوطنون في الضفة الغربية، مشددا على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.