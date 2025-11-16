لليوم الثالث.. البحث عن جثث أسرى إسرائيليين في حي الزيتون وسط الركام وبرك الأمطار (فيديو)

أكد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، أن فرق الصليب الاحمر والفرقة الفنية المصرية تصحبهما عناصر من المقاومة بدأت الدخول الى حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة شمالي القطاع، لاستكمال عملية البحث لليوم الثالث على التوالي عن جثث الأسرى الإسرائيليين.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، التحركات الجارية للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ضمن جهود ميدانية مشتركة تتم بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتجري أعمال البحث في ظروف ميدانية معقدة بسبب الدمار الواسع الذي لحق بالمنطقة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالإضافة إلى أثار الأمطار الغزيرة التي كونت بركا مائية في عديد من المناطق.

وتُعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تُنفذ في مدينة غزة خلال الفترة الأخيرة، إذ سبق أن جرت العملية الأولى في حي التفاح حيث تمكنت المقاومة من استخراج جثة أسير إسرائيلي، وأسفرت العملية الثانية -وهي في حي الشجاعية– عن العثور على جثتي أسيرين إسرائيليين.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وحتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، ورفات 26 آخرين من أصل 28.