وزير الشتات: هذه الدولة تشكل “الخطر الأكبر” على إسرائيل اليوم

اتهم وزير الشتات الإسرائيلي، عميخاي شيكلي، تركيا بأنها “أخطر تهديد على دولة إسرائيل اليوم”.

وقال شيكلي خلال مقابلة مع برنامج صباحي على هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن أنقرة “تعمل على بناء نفوذ عسكري في شمال سوريا، يمكن أن يتحول إلى جبهة لاستهداف إسرائيل”، بحسب زعمه.

وأضاف شيكلي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يحوّل سوريا تدريجيا إلى منصة هجومية ضد إسرائيل”، وفق ادعائه، وأن الحكومة الإسرائيلية “يجب أن تبذل أقصى جهودها في السياسة الخارجية لعزل تركيا إقليميا ودوليا”.

وزعم الوزير أن تركيا تسلح ما وصفه بـ”جيش الجولاني” أو “جيش الجهاد”، مضيفا أن بعض أفراده “يتحدثون صراحة عن نيات للوصول إلى القدس“، وهو ما رآه مؤشرا إلى تصاعد التهديدات على الحدود الشمالية لإسرائيل.

كما جدد الوزير موقف حكومته الرافض لإقامة دولة فلسطينية، مضيفا “لا يمكن لدولة إسرائيل أن تقبل أو تعلن التزامها بإقامة دولة فلسطينية”.