الجيش السوداني يشن هجوما واسعا لاستعادة السيطرة على منطقتين في ولاية شمال كردفان

قالت مصادر للجزيرة مباشر اليوم الاثنين إن معارك عنيفة تشهدها ولاية شمال كردفان غربي السودان، بين الجيش السوداني والقوات المساندة له من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، وسط تصاعد التوتر العسكري في محيط مدينة الأبيض.

وبحسب المصادر، تتركز المواجهات في مدينة بارا ومنطقة أم سيالة الواقعتين شمال وشمال شرقي مدينة الأبيض، حيث شن الجيش هجوما واسعا في محاولة لاستعادة السيطرة على المنطقتين بعد أسابيع من التقدم المتبادل بين الطرفين على جبهات الولاية.

وأكدت المصادر أن قوات الدعم السريع تعمل على صد هجوم القوات الحكومية، بينما يسمع منذ ساعات الصباح الأولى دوي انفجارات عنيفة في محيط المنطقتين، مع استخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة في الاشتباكات الدائرة.

وتشهد ولاية شمال كردفان خلال الأسابيع الماضية تصاعدا لافتا في العمليات العسكرية، مع سعي الجيش إلى تأمين محيط مدينة الأبيض الاستراتيجية، في وقت تحاول قوات الدعم السريع تعزيز مواقعها في مناطق الريف الشمالي للولاية.

وتأتي هذه التطورات ضمن أوسع موجة من المعارك التي يشهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين الطرفين في إبريل/نيسان 2023، والتي أدت إلى أوضاع إنسانية مأساوية في عدد من الولايات.